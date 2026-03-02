Παναττική στάση εργασίας την Τετάρτη 4 Μαρτίου προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ
Ανάλογη κινητοποίηση έχει προγραμματίσει για το ίδιο διάστημα και η ΑΔΕΔΥ

Στάση εργασίας στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής, την Τετάρτη 4 Μαρτίου από την έναρξη της πρωινής βάρδιας και μέχρι τις 11:00 π.μ. προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).

Παράλληλα καλεί τα μέλη της να παραβρεθούν στη συγκέντρωση στις 08:30 το πρωί έξω από το Εφετείο Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14), όπου θα ανακοινωθεί σε δεύτερο βαθμό η απόφαση για τα καταδικασμένα πρωτόδικα μέλη της Χρυσής Αυγής.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη κινητοποίηση έχει προγραμματίσει για το ίδιο διάστημα και η ΑΔΕΔΥ.
