«Πράσινο φως» στην αναστροφή της Λεωφόρου Αμαλίας προς Πλάκα: Σε λειτουργία κυκλοφοριακή ρύθμιση με φανάρι
«Πράσινο φως» στην αναστροφή της Λεωφόρου Αμαλίας προς Πλάκα: Σε λειτουργία κυκλοφοριακή ρύθμιση με φανάρι

Πρόκειται για φανάρι που επιτρέπει την αναστροφή στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, διευκολύνοντας την είσοδο προς την Πλάκα

«Πράσινο φως» στην αναστροφή της Λεωφόρου Αμαλίας προς Πλάκα: Σε λειτουργία κυκλοφοριακή ρύθμιση με φανάρι
Σε λειτουργία τέθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση με φανάρι που επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, διευκολύνοντας την είσοδο προς την Πλάκα.

Ουσιαστικά, με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση:

- Διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες τους.

- Μειώνεται η περιττή κυκλοφορία γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

- Περιορίζεται η άσκοπη επιβάρυνση του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης.

«Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ακούμε τους πολίτες και δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και στη συνέχεια τόνισε: «Από σήμερα, τίθεται σε λειτουργία το φανάρι, που θα επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, που βάζει τέλος σε μια χρόνια ταλαιπωρία για τους κατοίκους της Πλάκας και όχι μόνο. Οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνουν ολόκληρο τον γύρο της πλατείας Συντάγματος. Έτσι, θα δοθεί μία σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα για το κέντρο της πόλης».

Κλείνοντας προσέθεσε: «Η Αθήνα χρειάζεται παρεμβάσεις ουσίας, μικρές και μεγάλες, που κάνουν τη ζωή στην πόλη πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη».
