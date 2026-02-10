Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού λίγες μέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της στην Άρτα
H απόφραξη εντέρου ήταν η αιτία που οδήγησε στην τραγική κατάληξη της νεαρής μητέρας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση

Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της 35χρονης Εύης στην Άρτα ρίχνει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες epiruspost.gr, η απόφραξη εντέρου ήταν εκείνη που οδήγησε στην τραγική κατάληξη της νεαρής μητέρας, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Ο ιατροδικαστής της Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη, μια κατάσταση που – όπως επισημαίνουν ειδικοί – θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη τις τελευταίες ημέρες πιθανόν εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί ραγδαία και μοιραία.

Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε και όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρή.
