Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού λίγες μέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της στην Άρτα
Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού λίγες μέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της στην Άρτα
H απόφραξη εντέρου ήταν η αιτία που οδήγησε στην τραγική κατάληξη της νεαρής μητέρας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση
Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της 35χρονης Εύης στην Άρτα ρίχνει η ιατροδικαστική εξέταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες epiruspost.gr, η απόφραξη εντέρου ήταν εκείνη που οδήγησε στην τραγική κατάληξη της νεαρής μητέρας, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.
Ο ιατροδικαστής της Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη, μια κατάσταση που – όπως επισημαίνουν ειδικοί – θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη τις τελευταίες ημέρες πιθανόν εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί ραγδαία και μοιραία.
Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε και όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρή.
Σύμφωνα με πληροφορίες epiruspost.gr, η απόφραξη εντέρου ήταν εκείνη που οδήγησε στην τραγική κατάληξη της νεαρής μητέρας, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.
Ο ιατροδικαστής της Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη, μια κατάσταση που – όπως επισημαίνουν ειδικοί – θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη τις τελευταίες ημέρες πιθανόν εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί ραγδαία και μοιραία.
Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε και όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα