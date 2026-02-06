Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Παναγιώτη Καρακαπιλίδη: Τον μαχαίρωσε πισώπλατα ο γείτονάς του για μια θέση στάθμευσης
Δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Παναγιώτη Καρακαπιλίδη: Τον μαχαίρωσε πισώπλατα ο γείτονάς του για μια θέση στάθμευσης
Ο Παναγιώτης Καρακαπιλίδης ήταν πατέρας τριών παιδιών - Πώς έγινε το βίαιο έγκλημα στον Πύργο, που προκάλεσε οργή
Τον Φεβρουάριο 2016 ο Πύργος «πάγωσε» μπροστά σε ένα έγκλημα που κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί. Ο Παναγιώτης Καρακαπιλίδης, πατέρας τριών παιδιών έπεσε νεκρός από έξι πισώπλατες μαχαιριές που του κατάφερε ο ίδιος του ο γείτονας, έπειτα από παρατηρήσεις για το πού πάρκαρε το αυτοκίνητό του.
Η υπόθεση προκάλεσε σοκ, οργή και προβληματισμό στο πανελλήνιο αναδεικνύοντας πως μια φαινομενικά ασήμαντη αφορμή μπορεί να μετατραπεί σε αδιανόητη πράξη βίας αφήνοντας πίσω της μια οικογένεια διαλυμένη.
Το θύμα ήταν ένας καλός οικογενειάρχης κι από μικρή ηλικία εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων και είχε καταφέρει να γίνει αγαπητός στην πόλη του Πύργου.
Την ημέρα που έγινε το τραγικό συμβάν, ο Παναγιώτης επέστρεφε στο σπίτι του από τη δουλειά. Στάθμευσε το αυτοκίνητο του και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Από το απέναντι ισόγειο βγήκε ο γείτονας του, ο οποίος φάνηκε να τον περιμένει.
Ο δράστης, πλησίασε από πίσω τον Παναγιώτη κρατώντας το μαχαίρι και του κατάφερε δύο πισώπλατες μαχαιριές. Ο Παναγιώτης σωριάστηκε αιμόφυρτος στο έδαφος, σφαδάζοντας από τον πόνο, παλεύοντας να αναπνεύσει. Ο δράστης γονάτισε από πάνω του και τον μαχαίρωσε ξανά δύο φορές. Έκανε μερικά βήματα να φύγει, γύρισε πίσω και του κατάφερε άλλες δύο μαχαιριές. Έξι συνολικά. Έξι μαχαιριές που έκοψαν βίαια το νήμα μιας ζωής.
Αφού βεβαιώθηκε πως το θύμα δεν κινούνταν, επέστρεψε στο σπίτι του, μάζεψε βιαστικά λίγα πράγματα σε μια βαλίτσα κι έφυγε ανενόχλητος με ένα αμάξι. Οι καταστηματάρχες και οι περαστικοί σοκαρισμένοι από όσα είχαν μόλις αντικρίσει κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Οι διασώστες έδωσαν μάχη με το χρόνο, όμως οι μαχαιριές είχαν πλήξει ζωτικά όργανα. Ο Παναγιώτης Καρακαπιλίδης δεν τα κατάφερε.
Αμέσως εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό. Συλλέχθηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας ενώ στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν η θήκη του μαχαιριού, ένα κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια.
Το επόμενο πρωί, το αυτοκίνητο του εντοπίστηκε κοντά σε μια αγροικία. Μέσα βρέθηκαν η βαλίτσα και το ματωμένο φονικό όπλο. Λίγες ώρες αργότερα, σε απόσταση δύο-τριών χιλιομέτρων ο δράστης εντοπίστηκε κρυμμένος σε καλαμιές και συνελήφθη.
Κατά την προανάκριση, προέκυψε ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε προκαλέσει επεισόδια στην περιοχή χωρίς όμως προηγούμενα περιστατικά βίας. Από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος δεν προέκυψε καμία σοβαρή διαφορά με τον γείτονα.
Το ίδιο και από την πλευρά του δράστη, με τη μητέρα του και την αδερφή του να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Ο ίδιος, υποστήριξε ότι ήθελε απλώς να «εκφοβίσει» τον άτυχο πατέρα τριών παιδιών επειδή του είχε κάνει επανειλημμένες φορές παρατήρηση να μην παρκάρει μπροστά από το σπίτι του. Ένα ασήμαντο καθημερινό ζήτημα στάθμευσης που μετατράπηκε σε τραγωδία.
Το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Πατρών καταδίκασε τον δράστη σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία. Δέκα χρόνια μετά, το όνομα του Παναγιώτη Καρακαπιλιδη παραμένει ζωντανό στις μνήμες όσων των γνώρισαν. Στον δρόμο όπου άφησε την τελευταία του πνοή, ο χρόνος μπορεί να πέρασε, όμως η εικόνα εκείνου του πρωινού δεν σβήνει.
Η υπόθεση προκάλεσε σοκ, οργή και προβληματισμό στο πανελλήνιο αναδεικνύοντας πως μια φαινομενικά ασήμαντη αφορμή μπορεί να μετατραπεί σε αδιανόητη πράξη βίας αφήνοντας πίσω της μια οικογένεια διαλυμένη.
Το θύμα ήταν ένας καλός οικογενειάρχης κι από μικρή ηλικία εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων και είχε καταφέρει να γίνει αγαπητός στην πόλη του Πύργου.
Την ημέρα που έγινε το τραγικό συμβάν, ο Παναγιώτης επέστρεφε στο σπίτι του από τη δουλειά. Στάθμευσε το αυτοκίνητο του και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Από το απέναντι ισόγειο βγήκε ο γείτονας του, ο οποίος φάνηκε να τον περιμένει.
Ο δράστης, πλησίασε από πίσω τον Παναγιώτη κρατώντας το μαχαίρι και του κατάφερε δύο πισώπλατες μαχαιριές. Ο Παναγιώτης σωριάστηκε αιμόφυρτος στο έδαφος, σφαδάζοντας από τον πόνο, παλεύοντας να αναπνεύσει. Ο δράστης γονάτισε από πάνω του και τον μαχαίρωσε ξανά δύο φορές. Έκανε μερικά βήματα να φύγει, γύρισε πίσω και του κατάφερε άλλες δύο μαχαιριές. Έξι συνολικά. Έξι μαχαιριές που έκοψαν βίαια το νήμα μιας ζωής.
Αφού βεβαιώθηκε πως το θύμα δεν κινούνταν, επέστρεψε στο σπίτι του, μάζεψε βιαστικά λίγα πράγματα σε μια βαλίτσα κι έφυγε ανενόχλητος με ένα αμάξι. Οι καταστηματάρχες και οι περαστικοί σοκαρισμένοι από όσα είχαν μόλις αντικρίσει κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Οι διασώστες έδωσαν μάχη με το χρόνο, όμως οι μαχαιριές είχαν πλήξει ζωτικά όργανα. Ο Παναγιώτης Καρακαπιλίδης δεν τα κατάφερε.
Αμέσως εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό. Συλλέχθηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας ενώ στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν η θήκη του μαχαιριού, ένα κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια.
Το επόμενο πρωί, το αυτοκίνητο του εντοπίστηκε κοντά σε μια αγροικία. Μέσα βρέθηκαν η βαλίτσα και το ματωμένο φονικό όπλο. Λίγες ώρες αργότερα, σε απόσταση δύο-τριών χιλιομέτρων ο δράστης εντοπίστηκε κρυμμένος σε καλαμιές και συνελήφθη.
Κατά την προανάκριση, προέκυψε ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε προκαλέσει επεισόδια στην περιοχή χωρίς όμως προηγούμενα περιστατικά βίας. Από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος δεν προέκυψε καμία σοβαρή διαφορά με τον γείτονα.
Το ίδιο και από την πλευρά του δράστη, με τη μητέρα του και την αδερφή του να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Ο ίδιος, υποστήριξε ότι ήθελε απλώς να «εκφοβίσει» τον άτυχο πατέρα τριών παιδιών επειδή του είχε κάνει επανειλημμένες φορές παρατήρηση να μην παρκάρει μπροστά από το σπίτι του. Ένα ασήμαντο καθημερινό ζήτημα στάθμευσης που μετατράπηκε σε τραγωδία.
Το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Πατρών καταδίκασε τον δράστη σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία. Δέκα χρόνια μετά, το όνομα του Παναγιώτη Καρακαπιλιδη παραμένει ζωντανό στις μνήμες όσων των γνώρισαν. Στον δρόμο όπου άφησε την τελευταία του πνοή, ο χρόνος μπορεί να πέρασε, όμως η εικόνα εκείνου του πρωινού δεν σβήνει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα