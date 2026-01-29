«Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι σοκαρισμένος», λέει ο πατέρας του 20χρονου τραυματία του τροχαίου στη Ρουμανία
«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος», δήλωσε ο πατέρας

Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος, δύο από τους τρεις τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Οι δυο τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στο αεροπλάνο του ΕΚΑΒ, που είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη τους παρέλαβαν τα ασθενοφόρα και τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Νωρίτερα, ο πατέρας του 20χρονου δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος, έξω από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα:

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες των θυμάτων».

Υπενθυμίζεται ότι ο τρίτος τραυματίας, ο 20χρονος Κώστας χρειάστηκε να παραμείνει για ένα διάστημα στο νοσοκομείο της Τιμασοάρα ενώ χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
