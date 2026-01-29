H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
«Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι σοκαρισμένος», λέει ο πατέρας του 20χρονου τραυματία του τροχαίου στη Ρουμανία
«Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι σοκαρισμένος», λέει ο πατέρας του 20χρονου τραυματία του τροχαίου στη Ρουμανία
«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος», δήλωσε ο πατέρας
Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος, δύο από τους τρεις τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.
Οι δυο τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στο αεροπλάνο του ΕΚΑΒ, που είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης.
Στη Θεσσαλονίκη τους παρέλαβαν τα ασθενοφόρα και τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Νωρίτερα, ο πατέρας του 20χρονου δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος, έξω από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα:
«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες των θυμάτων».
Υπενθυμίζεται ότι ο τρίτος τραυματίας, ο 20χρονος Κώστας χρειάστηκε να παραμείνει για ένα διάστημα στο νοσοκομείο της Τιμασοάρα ενώ χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Οι δυο τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στο αεροπλάνο του ΕΚΑΒ, που είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης.
Στη Θεσσαλονίκη τους παρέλαβαν τα ασθενοφόρα και τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Νωρίτερα, ο πατέρας του 20χρονου δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος, έξω από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα:
«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες των θυμάτων».
@protothema.gr
❗ Επιστρέφουν στην Ελλάδα ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος που τραυματίστηκαν στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία. Πρώτος από το νοσοκομείο Τιμισοάρα βγήκε ο 20χρονος Κωνσταντίνος. ▪️ Στο νοσοκομείο είχε σπεύσει και ο πατέρας του παιδιού ο οποίος εμφανώς συγκινημένος είπε: «έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων». #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Υπενθυμίζεται ότι ο τρίτος τραυματίας, ο 20χρονος Κώστας χρειάστηκε να παραμείνει για ένα διάστημα στο νοσοκομείο της Τιμασοάρα ενώ χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα