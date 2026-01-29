«Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι σοκαρισμένος», λέει ο πατέρας του 20χρονου τραυματία του τροχαίου στη Ρουμανία

❗ Επιστρέφουν στην Ελλάδα ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος που τραυματίστηκαν στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία. Πρώτος από το νοσοκομείο Τιμισοάρα βγήκε ο 20χρονος Κωνσταντίνος. ▪️ Στο νοσοκομείο είχε σπεύσει και ο πατέρας του παιδιού ο οποίος εμφανώς συγκινημένος είπε: «έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων». #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece