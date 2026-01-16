Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Συνελήφθη ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι παρακολουθούσε το σπίτι της Λατινοπούλου
Συνελήφθη ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι παρακολουθούσε το σπίτι της Λατινοπούλου
Συνελήφθησαν μία 51χρονη και ένας 55χρονος - Κατηγορούνται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε βάρος της Αφροδίτης Λατινοπούλου κατηγορείται ανδρόγυνο στη Θεσσαλονίκη, καθώς κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετήσει στην οικία τους φέρονται να κατέγραφαν και ιδιωτικό χώρο της πολιτικού.
Ύστερα από τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», αστυνομικοί προχώρησαν χθες, Πέμπτη, στη σύλληψη μιας 51χρονης γυναίκας και του 55χρονου συζύγου της.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία η κυρία Λατινοπούλου, στην οικία των συλληφθέντων, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, είχαν εγκατασταθεί δύο κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραφαν τόσο ιδιωτικό χώρο της οικίας της όσο και κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήματος κατοικιών.
Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του ανδρόγυνου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο κάμερες ασφαλείας, καθώς και δύο κάρτες μνήμης που ήταν τοποθετημένες σε αυτές.
