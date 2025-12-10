Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ακριβά φάρμακα στο φαρμακείο της γειτονιάς - Ποια είναι και πώς θα τα λαμβάνουν δωρεάν οι ασθενείς
Ακριβά φάρμακα στο φαρμακείο της γειτονιάς - Ποια είναι και πώς θα τα λαμβάνουν δωρεάν οι ασθενείς
Ποιες 43 δραστικές ουσίες περιλαμβάνει το νέο ΦΕΚ, ποιους ασθενείς αφορά και πώς θα γίνεται η διάθεση μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς
Σημαντικές αλλαγές στη διάθεση ακριβών φαρμάκων φέρνει απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης συγκεκριμένων σκευασμάτων υψηλού κόστους και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων.
Με τη ρύθμιση αυτή – η εφαρμογή της οποίας αναμένεται με την έλευση της νέας χρονιάς – ασθενείς με χρόνιες και σοβαρές παθήσεις θα μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από το φαρμακείο της γειτονιάς τους και όχι αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, μειώνοντας την ταλαιπωρία της μετακίνησης και των αναμονών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με τη ρύθμιση αυτή – η εφαρμογή της οποίας αναμένεται με την έλευση της νέας χρονιάς – ασθενείς με χρόνιες και σοβαρές παθήσεις θα μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από το φαρμακείο της γειτονιάς τους και όχι αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, μειώνοντας την ταλαιπωρία της μετακίνησης και των αναμονών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE