Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Γιατί η Αττική κινδυνεύει με λειψυδρία παρά τις έντονες βροχοπτώσεις - Τι λέει ο Λέκκας για τους ταμιευτήρες νερού
Γιατί η Αττική κινδυνεύει με λειψυδρία παρά τις έντονες βροχοπτώσεις - Τι λέει ο Λέκκας για τους ταμιευτήρες νερού
Ο καθηγητής εξήγησε ότι η ποσότητα νερού που πέφτει δεν αξιοποιείται άμεσα - Ο ρόλος των μικρών φραγμάτων και της καθυστέρησης της απορροής
Η συζήτηση γύρω από το καθεστώς συναγερμού στο οποίο έχει τεθεί η Αττική λόγω της αυξανόμενης λειψυδρίας βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής τοποθέτησης του καθηγητή Ευθύμη Λέκκα στον ΣΚΑΪ. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αναφέρθηκε αναλυτικά στο πώς είναι δυνατόν η περιοχή να δέχεται έντονες βροχοπτώσεις, την ίδια στιγμή που τα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται.
Ο καθηγητής εξήγησε ότι η ποσότητα νερού που πέφτει δεν αξιοποιείται άμεσα, τονίζοντας πως μεγάλο μέρος της δεν διοχετεύεται στους ταμιευτήρες. «Αυτή τη στιγμή πέφτει ραγδαία η βροχή και εφόσον πέφτει εκεί που πρέπει να πέσει, έχει καλώς, όμως το υπόλοιπο νερό που πέφτει εκτός των ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετά μεγάλο χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς και χρειαζόμαστε και εμείς αρκετά μεγάλο χρόνο να αντλήσουμε αυτούς τους υδροφορείς», διευκρίνισε.
Στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία των υπόγειων υδάτων, τα οποία χαρακτήρισε «σταθερό απόθεμα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μεγάλες ποσότητες νερού που συνήθως δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και μπορούν να αξιοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, τόνισε πως οι ταμιευτήρες γεμίζουν κυρίως από το λιώσιμο του χιονιού, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή ενίσχυσης των αποθεμάτων τους επόμενους μήνες. «Το χιόνι είναι σύμμαχός μας», σημείωσε.
Σχολίασε επίσης ότι η αφαλάτωση αποτελεί συμπληρωματική λύση, ωστόσο χρειάζεται προσοχή λόγω του υψηλού κόστους, της ενεργειακής κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Υπενθύμισε ακόμη ότι τα δίκτυα ύδρευσης χρειάζονται εκτεταμένες παρεμβάσεις, κάτι που δεν μπορεί να γίνει γρήγορα.
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με την ένταξη της Αττικής σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει κυρίως γραφειοκρατικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται άμεσες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά επιτρέπει την ταχύτερη λήψη μέτρων στο στάδιο που θα απαιτηθεί.
Ο καθηγητής εξήγησε ότι η ποσότητα νερού που πέφτει δεν αξιοποιείται άμεσα, τονίζοντας πως μεγάλο μέρος της δεν διοχετεύεται στους ταμιευτήρες. «Αυτή τη στιγμή πέφτει ραγδαία η βροχή και εφόσον πέφτει εκεί που πρέπει να πέσει, έχει καλώς, όμως το υπόλοιπο νερό που πέφτει εκτός των ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετά μεγάλο χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς και χρειαζόμαστε και εμείς αρκετά μεγάλο χρόνο να αντλήσουμε αυτούς τους υδροφορείς», διευκρίνισε.
Στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία των υπόγειων υδάτων, τα οποία χαρακτήρισε «σταθερό απόθεμα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μεγάλες ποσότητες νερού που συνήθως δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και μπορούν να αξιοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, τόνισε πως οι ταμιευτήρες γεμίζουν κυρίως από το λιώσιμο του χιονιού, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή ενίσχυσης των αποθεμάτων τους επόμενους μήνες. «Το χιόνι είναι σύμμαχός μας», σημείωσε.
Ο ρόλος των μικρών φραγμάτων και της καθυστέρησης της απορροήςΟ κ. Λέκκας αναφέρθηκε και στην ανάγκη τεχνικών παρεμβάσεων που θα συγκρατούν το νερό ώστε να προλαβαίνει να εισχωρήσει στο έδαφος. Όπως είπε, «μπορούμε να κάνουμε τα λεγόμενα φραγματάκια ή μικρούς ταμιευτήρες» σε περιοχές που το επιτρέπει το ανάγλυφο, με στόχο να καθυστερεί η ροή προς τη θάλασσα και να εμπλουτίζονται οι υδροφόροι ορίζοντες.
Σχολίασε επίσης ότι η αφαλάτωση αποτελεί συμπληρωματική λύση, ωστόσο χρειάζεται προσοχή λόγω του υψηλού κόστους, της ενεργειακής κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Υπενθύμισε ακόμη ότι τα δίκτυα ύδρευσης χρειάζονται εκτεταμένες παρεμβάσεις, κάτι που δεν μπορεί να γίνει γρήγορα.
«Πρέπει να γίνουν δράσεις και στον αγροτικό τομέα, εκεί μπορούμε να κάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση νερού»Ο καθηγητής υπογράμμισε και την ανάγκη περιορισμού της σπατάλης νερού τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, τονίζοντας ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί έναν τομέα όπου μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα εξοικονόμησης. Παράλληλα, μίλησε για αλλαγή νοοτροπίας και καλλιέργεια συνείδησης ορθολογικής χρήσης.
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με την ένταξη της Αττικής σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει κυρίως γραφειοκρατικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται άμεσες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά επιτρέπει την ταχύτερη λήψη μέτρων στο στάδιο που θα απαιτηθεί.
Ειδήσεις σήμερα
Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα