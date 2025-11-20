Πολίτης απειλούσε να αυτοκτονήσει στην Εφορία του Βόλου – Ισχυριζόταν ότι ήταν επιβάτης στα Τέμπη

Ένας άνδρας 31 ετών απειλούσε να πέσει την Πέμπτη από την Εφορία του Βόλου και να βάλει τέλος στη ζωή του αν δεν του δώσουν οι υπάλληλοι φορολογική ενημερότητα.

Γύρω στις 3 το μεσημέρι και ενώ η Εφορία λειτουργούσε, ο 31χρονος βγήκε στο μπαλκόνι και απειλούσε να πέσει, αναφέρει το taxydromos.gr.

Αμέσως έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εν τω μεταξύ, οι υπάλληλοι προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τον άνδρα, αλλά ο ίδιος ήταν σε έντονη ψυχολογική φόρτιση.

Ισχυριζόταν μάλιστα ότι είναι επιζών από την τραγωδία των Τεμπών.

Στους υπαλλήλους έλεγε ότι τους προηγούμενους μήνες διεκπεραίωσε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να τύχει φοροαπαλλαγών και ζητούσε να του δώσουν φορολογική ενημερότητα από την Εφορία για την απόκτηση άδειας επαγγελματικού αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα όσα του δεσμεύτηκαν μετά το τραγικό δυστύχημα.

Οι υπάλληλοι ερευνούσαν την υπόθεσή του, όταν ο 31χρονος σε ανύποπτη χρονική στιγμή κατευθύνθηκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει.

Τελικά, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τον απέτρεψαν και κατάφεραν να τον απομακρύνουν από το σημείο. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο αστυνομικό Τμήμα σε μία προσπάθειά τους να τον ηρεμήσουν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπάλληλοι της Εφορίας Βόλου επικοινώνησαν με υπεύθυνο από την ΑΑΔΕ στην Αθήνα και εξεταζόταν λύση στο πρόβλημά του πολίτη.





