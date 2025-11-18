Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κορυφή της πορείας με τη αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου - Δείτε φωτογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
Πολυτεχνείο Φώφη Γεννηματά Σημαία Πολυτεχνείου

Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κορυφή της πορείας με τη αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου - Δείτε φωτογραφία

«Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», έγραψε στα social media ο πατέρας της

Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κορυφή της πορείας με τη αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου - Δείτε φωτογραφία
120 ΣΧΟΛΙΑ
Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, κρατώντας με το αριστερό χέρι της το ένα άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας, βρέθηκε η κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά.

Η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη είναι φοιτήτρια της Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ανήκει στην ΠΑΣΠ της σχολής της και η παρουσία της ενέχει συμβολισμό, μια και η εξέγερση του Πολυτεχνείου άρχισε από τη Νομική στις 14 Νοεμβρίου 1973. Και η μητέρα της, εξάλλου, σπούδασε στην ίδια σχολή.

mixcollage-18-nov-2025-12-11-am-996
Η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη κρατάει με το αριστερό της χέρι τη σημαία

«Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», έγραψε στα social media ο πατέρας της Κατερίνας, Ανδρέας Τσούνης.

Η αείμνηστη Φώφη Γεννηματα είχε τρία παιδιά, την Αιμιλία από τον πρώτο της γάμο με τον Αλέξανδρο Ντέκα και τον Κώστα και την Κατερίνα από τον δεύτερο της γάμο με τον Ανδρέα Τσούνη.
120 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης