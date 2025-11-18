Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κορυφή της πορείας με τη αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου - Δείτε φωτογραφία

Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου , κρατώντας με το αριστερό χέρι της το ένα άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας , βρέθηκε η κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά





Η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη κρατάει με το αριστερό της χέρι τη σημαία Η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη είναι φοιτήτρια της Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ανήκει στην ΠΑΣΠ της σχολής της και η παρουσία της ενέχει συμβολισμό, μια και η εξέγερση του Πολυτεχνείου άρχισε από τη Νομική στις 14 Νοεμβρίου 1973. Και η μητέρα της, εξάλλου, σπούδασε στην ίδια σχολή.

«

», έγραψε στα social media ο πατέρας της Κατερίνας, Ανδρέας Τσούνης.

Η αείμνηστη Φώφη Γεννηματα είχε τρία παιδιά, την Αιμιλία από τον πρώτο της γάμο με τον Αλέξανδρο Ντέκα και τον Κώστα και την Κατερίνα από τον δεύτερο της γάμο με τον Ανδρέα Τσούνη.

Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια