Στο νοσοκομείο 17χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στο Αγρίνιο - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών
Συνελήφθη, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο Αγρίνιο, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Ειδικότερα, το βράδυ του Σαββάτου, 17χρονη μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου μετέβησαν στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον συνέλαβαν.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
