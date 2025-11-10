Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Έσβησε η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα
Επί τόπου επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα
Έσβησε η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην οδό Σοφοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας, τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν κινδύνεψαν διπλανά κτίρια.
Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σοφοκλέους είχε διακοπεί για λίγη ώρα.
