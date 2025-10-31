Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Αστυνομική έρευνα στις φυλακές Κορυδαλλού - Εντοπίστηκε «αυτοσχέδιο σουβλί» σε κελί
Το αντικείμενο ήταν καλά κρυμμένο μέσα στον μηχανισμό του ρολού παραθύρου - Δύο άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου οι αρχές εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο, επιμελώς κρυμμένο σε κελί κρατουμένων.
Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Δίωξη Ναρκωτικών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, και έγινε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.
Κατά την έρευνα σε κελί όπου κρατούνταν δύο Έλληνες, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα μεταλλικό αντικείμενο μήκους περίπου 15 εκατοστών, κυρτό στη μία άκρη και τυλιγμένο με ύφασμα. Το αντικείμενο, που είχε τη μορφή αυτοσχέδιου «σουβλιού», ήταν καλά κρυμμένο μέσα στον μηχανισμό του ρολού παραθύρου.
Οι δύο κρατούμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει πώς κατασκευάστηκε και πώς βρέθηκε το αντικείμενο μέσα στο κελί.
