Συντετριμμένη η σύζυγος του Σαββόπουλου, Άσπα με τα παιδιά και τα εγγόνια τους στην εξόδιο ακολουθία - Βίντεο και φωτογραφίες
Φίλοι, συνεργάτες και απλοί πολίτες βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας του Σαββόπουλου για να τη συλλυπηθούν
Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη Μητρόπολη Αθηνών, με κόσμο να συγκεντρώνεται για να πει το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο.
Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία της συζύγου του δημιουργού, Άσπας με την οποία μοιράστηκε δεκαετίες ζωής, ενώ μαζί απέκτησαν δύο γιούς, τον Κορνήλιο και τον Ρωμανό. Στο πλευρό της βρέθηκαν φίλοι, συνεργάτες και απλοί πολίτες για να τη συλλυπηθούν και να της συμπαρασταθούν.
Δίπλα της βρίσκονταν τα παιδιά και τα εγγόνια του Διονύση Σαββόπουλου, σε ατμόσφαιρα βαριάς συγκίνησης.
