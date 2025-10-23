Είναι νόμιμη η μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με το περιπολικό;

Το βίντεο που κατέγραψε τη Δέσποινα Βανδή να επιβιβάζεται σε περιπολικό, έπειτα από βλάβη του αυτοκινήτου της στη Χαλκιδική, επανέφερε στο προσκήνιο ένα ερώτημα που έχει τεθεί ξανά στο παρελθόν: επιτρέπεται η μεταφορά πολιτών με περιπολικό όταν δεν συντρέχει άμεσος επιχειρησιακός λόγος;