Είναι νόμιμη η μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με το περιπολικό;
ΕΛΛΑΔΑ

Είναι νόμιμη η μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με το περιπολικό;

Το περιστατικό με τη Δέσποινα Βανδή άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια χρήσης των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ.

Είναι νόμιμη η μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με το περιπολικό;
UPD:

Το βίντεο που κατέγραψε τη Δέσποινα Βανδή να επιβιβάζεται σε περιπολικό, έπειτα από βλάβη του αυτοκινήτου της στη Χαλκιδική, επανέφερε στο προσκήνιο ένα ερώτημα που έχει τεθεί ξανά στο παρελθόν: επιτρέπεται η μεταφορά πολιτών με περιπολικό όταν δεν συντρέχει άμεσος επιχειρησιακός λόγος;

δειτε εδω



UPD:

Thema Insights

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης