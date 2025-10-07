Πώς έσωσε τη μητέρα της από τα χέρια του βιαίου πατέρα της η 15χρονη στην Κρήτη - Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
Πώς έσωσε τη μητέρα της από τα χέρια του βιαίου πατέρα της η 15χρονη στην Κρήτη - Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
Η μαθήτρια επικοινώνησε δύο φορές με τη Γραμμή SOS 1056 -Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή η ανήλικη
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως στην Κρήτη, έπειτα από καταγγελία 15χρονης, η οποία ζήτησε βοήθεια από το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, η ανήλικη επικοινώνησε για πρώτη φορά στις 5 Οκτωβρίου 2025 με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, αναφέροντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο οικογενειακό της περιβάλλον.
Την επόμενη ημέρα, στις 6 Οκτωβρίου, η 15χρονη κάλεσε εκ νέου τη γραμμή, ζητώντας να ενημερωθούν και οι αστυνομικές αρχές. Στη συνέχεια, συνοδεία κοινωνικού λειτουργού του Οργανισμού, μετέβη στο αρμόδιο Τμήμα Ανηλίκων, όπου κατέθεσε όλα όσα είχε βιώσει, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.
Με εισαγγελική εντολή, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου παρακολουθείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εθελοντές του «Χαμόγελου του Παιδιού», που παραμένουν δίπλα της για την παροχή υποστήριξης και φροντίδας.
Υπενθυμίζεται ότι η 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της, όταν για ακόμη μια φορά έγινε μάρτυρας της βίαιης συμπεριφοράς του απέναντι στη μητέρα της. Η πράξη της οδήγησε στη σύλληψή του και έβαλε τέλος σε έναν φαύλο κύκλο κακοποίησης μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι στη Χερσόνησο.
Σύμφωνα με το cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 40χρονος άνδρας άρχισε να καυγαδίζει με τη 34χρονη σύζυγό του. Στο σπίτι βρίσκονταν και τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, με τη 15χρονη να ειδοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας βοήθεια.
Η οργάνωση ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και συνέλαβε τον δράστη.
Το Χαμόγελο του Παιδιού, με αφορμή το περιστατικό, υπενθυμίζει ότι η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, καθημερινά και όλο το 24ωρο, καλώντας όποιον ανήλικο ή ενήλικο αισθάνεται ότι κινδυνεύει ή χρειάζεται βοήθεια να απευθύνεται χωρίς δισταγμό για στήριξη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, η ανήλικη επικοινώνησε για πρώτη φορά στις 5 Οκτωβρίου 2025 με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, αναφέροντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο οικογενειακό της περιβάλλον.
Την επόμενη ημέρα, στις 6 Οκτωβρίου, η 15χρονη κάλεσε εκ νέου τη γραμμή, ζητώντας να ενημερωθούν και οι αστυνομικές αρχές. Στη συνέχεια, συνοδεία κοινωνικού λειτουργού του Οργανισμού, μετέβη στο αρμόδιο Τμήμα Ανηλίκων, όπου κατέθεσε όλα όσα είχε βιώσει, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.
Με εισαγγελική εντολή, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου παρακολουθείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εθελοντές του «Χαμόγελου του Παιδιού», που παραμένουν δίπλα της για την παροχή υποστήριξης και φροντίδας.
Υπενθυμίζεται ότι η 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της, όταν για ακόμη μια φορά έγινε μάρτυρας της βίαιης συμπεριφοράς του απέναντι στη μητέρα της. Η πράξη της οδήγησε στη σύλληψή του και έβαλε τέλος σε έναν φαύλο κύκλο κακοποίησης μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι στη Χερσόνησο.
Σύμφωνα με το cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 40χρονος άνδρας άρχισε να καυγαδίζει με τη 34χρονη σύζυγό του. Στο σπίτι βρίσκονταν και τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, με τη 15χρονη να ειδοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας βοήθεια.
Η οργάνωση ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και συνέλαβε τον δράστη.
Το Χαμόγελο του Παιδιού, με αφορμή το περιστατικό, υπενθυμίζει ότι η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, καθημερινά και όλο το 24ωρο, καλώντας όποιον ανήλικο ή ενήλικο αισθάνεται ότι κινδυνεύει ή χρειάζεται βοήθεια να απευθύνεται χωρίς δισταγμό για στήριξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα