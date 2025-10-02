ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

Κίνηση 2/10: Η κατάσταση στους δρόμους αυτή την ώρα - Χαμηλές ταχύτητες στην Παραλιακή και στο κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Αττική Οδός

Κίνηση 2/10: Η κατάσταση στους δρόμους αυτή την ώρα - Χαμηλές ταχύτητες στην Παραλιακή και στο κέντρο της Αθήνας

Δείτε πού έχουν δημιουργηθεί μποτιλιαρίσματα και τι καταγράφει η Τροχαία - Προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος από λάδια στο οδόστρωμα

Κίνηση 2/10: Η κατάσταση στους δρόμους αυτή την ώρα - Χαμηλές ταχύτητες στην Παραλιακή και στο κέντρο της Αθήνας
UPD:
Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έχει ξεκινήσει η κίνηση στους δρόμους

Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι θα κινούνται στον Κηφισό καθώς η κυκλοφορία από νωρίς είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Όπως σημειώνεται από τον χάρτη της Τροχαίας, οι εντονότερες καθυστερήσεις σημειώνονται κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Λόγω πτώσης λαδιών στο οδόστρωμα, παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα και στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Εικόνα της κίνησης, ώρα 10:30
Κίνηση 2/10: Η κατάσταση στους δρόμους αυτή την ώρα - Χαμηλές ταχύτητες στην Παραλιακή και στο κέντρο της Αθήνας




Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Κλείσιμο
Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων αφού περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.




Ειδήσεις σήμερα:

Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Τι δείχνει η εφαρμογή TaxCalc - Νέα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
UPD:

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης