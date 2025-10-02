Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Κίνηση 2/10: Η κατάσταση στους δρόμους αυτή την ώρα - Χαμηλές ταχύτητες στην Παραλιακή και στο κέντρο της Αθήνας
Δείτε πού έχουν δημιουργηθεί μποτιλιαρίσματα και τι καταγράφει η Τροχαία - Προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος από λάδια στο οδόστρωμα
Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έχει ξεκινήσει η κίνηση στους δρόμους.
Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι θα κινούνται στον Κηφισό καθώς η κυκλοφορία από νωρίς είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Όπως σημειώνεται από τον χάρτη της Τροχαίας, οι εντονότερες καθυστερήσεις σημειώνονται κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.
Λόγω πτώσης λαδιών στο οδόστρωμα, παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα και στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 10:30
Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.
Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων αφού περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις.
Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 2, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/h8WrDunTEU
