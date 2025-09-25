Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 18χρονος που κατηγορείται για αρπαγή του 15χρονου έξω από το σχολείο του
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 18χρονος που κατηγορείται για αρπαγή του 15χρονου έξω από το σχολείο του
Ο 18χρονος υποστήριξε ότι δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή με το καταγγελλόμενο περιστατικό και πως βρισκόταν στο σχολείο του
Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 18χρονος που κατηγορείται για την αρπαγή και την ληστεία σε βάρος του 15χρονου, το πρωί της Δευτέρας, σε περιοχή της Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.
Ο νεαρός που συνελήφθη έπειτα από την καταγγελία του ανήλικου, έδωσε εξηγήσεις σήμερα ενώπιον του ανακριτή και αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με τον 15χρονο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος υποστήριξε ότι δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή με το καταγγελλόμενο περιστατικό και την ώρα που ισχυρίζεται ο 15χρονος ότι έπεσε θύμα αρπαγής από τον ίδιο, εκείνος βρίσκονταν στον σχολείο του και ως εκ τούτο σε διαφορετικό σημείο.
«Ο γιος μου ήταν στο σχολείο στις 8.15 που λέει ο ανήλικος ότι τον απήγαγε. Στις 11 το πρωί πήγε το περιπολικό και τον πήρε από το σχολείο. Εμάς μας ειδοποίησαν στις 2 το μεσημέρι ότι τον έχουν στο Τμήμα. Γνωρίζονταν από κοινές παρέες αλλά δεν είχαν παραπάνω επαφές. Πότε δεν του ζήτησε χρήματα ο γιος μου», ανέφερε ο πατέρας του 18χρονου, μιλώντας στους δημοσιογράφους.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 18χρονου ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και απόπειρας εκβίασης, - όλες οι πράξεις κατά συναυτουργία.
Το περιστατικό με θύμα τον ανήλικο μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Βόλβης, ενώ οι δράστες ζήτησαν να τους καταβάλει 10.000 ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 15χρονος κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το σχολείο του, όταν τον προσέγγισε ένα λευκό βαν και αμέσως μετά βγήκε από μέσα ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα τύπου «full face». Χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, ο ανήλικος δέχθηκε χτυπήματα και τελικά εξαναγκάστηκε να επιβιβαστεί στις πίσω θέσεις του οχήματος.
Ο οδηγός του οχήματος, που επίσης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μόλις βεβαιώθηκε ότι ο συνεργός του κατάφερε να βάλει τον ανήλικο στο βαν, πάτησε γκάζι και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας. Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο συνοδηγός εκτόξευε απειλές εναντίον του και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσε 50 ευρώ που είχε μαζί του.
Ο εφιάλτης του όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο οδηγός του βαν τον προειδοποίησε ότι πρέπει να καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων, διαφορετικά θα τον σκοτώσει. Με την ίδια απειλή ο δράστης επιχείρησε να τον τρομοκρατήσει, λέγοντάς του πως θα συμβεί το ίδιο αν τολμήσει να τους καταγγείλει στην αστυνομία.
Περιγράφοντας τη διαδρομή, ο 15χρονος κατέθεσε ότι τον πήγαν σε ένα βουνό, κοντά σε μία εκκλησία, ενώ τον άφησαν ελεύθερο όταν πέρασε ένα πυροσβεστικό όχημα και προκειμένου να φοβηθούν είπε ότι πρόσωπο από το περιβάλλον του βρίσκεται εκεί. Λίγο πριν τον ελευθερώσουν, οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα του και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε με σπασμένη οθόνη κοντά στον τόπο αποβίβασης.
Μετά τις στιγμές που βίωσε, ο 15χρονος μετέβη μαζί με τους γονείς του στο Α.Τ. Βόλβης και κατήγγειλε το περιστατικό. Μάλιστα, αναγνώρισε τον συνοδηγό του οχήματος. Πρόκειται για τον 18χρονο που, σύμφωνα με την καταγγελία του ανήλικου, δύο ημέρες νωρίτερα είχε απαιτήσει με απειλές να του καταβάλει 500 ευρώ.
Από τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη ο συνοδηγός του οχήματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη.
Ο νεαρός που συνελήφθη έπειτα από την καταγγελία του ανήλικου, έδωσε εξηγήσεις σήμερα ενώπιον του ανακριτή και αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με τον 15χρονο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος υποστήριξε ότι δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή με το καταγγελλόμενο περιστατικό και την ώρα που ισχυρίζεται ο 15χρονος ότι έπεσε θύμα αρπαγής από τον ίδιο, εκείνος βρίσκονταν στον σχολείο του και ως εκ τούτο σε διαφορετικό σημείο.
«Ο γιος μου ήταν στο σχολείο στις 8.15 που λέει ο ανήλικος ότι τον απήγαγε. Στις 11 το πρωί πήγε το περιπολικό και τον πήρε από το σχολείο. Εμάς μας ειδοποίησαν στις 2 το μεσημέρι ότι τον έχουν στο Τμήμα. Γνωρίζονταν από κοινές παρέες αλλά δεν είχαν παραπάνω επαφές. Πότε δεν του ζήτησε χρήματα ο γιος μου», ανέφερε ο πατέρας του 18χρονου, μιλώντας στους δημοσιογράφους.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 18χρονου ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και απόπειρας εκβίασης, - όλες οι πράξεις κατά συναυτουργία.
Το περιστατικό με θύμα τον ανήλικο μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Βόλβης, ενώ οι δράστες ζήτησαν να τους καταβάλει 10.000 ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 15χρονος κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το σχολείο του, όταν τον προσέγγισε ένα λευκό βαν και αμέσως μετά βγήκε από μέσα ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα τύπου «full face». Χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, ο ανήλικος δέχθηκε χτυπήματα και τελικά εξαναγκάστηκε να επιβιβαστεί στις πίσω θέσεις του οχήματος.
Ο οδηγός του οχήματος, που επίσης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μόλις βεβαιώθηκε ότι ο συνεργός του κατάφερε να βάλει τον ανήλικο στο βαν, πάτησε γκάζι και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας. Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο συνοδηγός εκτόξευε απειλές εναντίον του και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσε 50 ευρώ που είχε μαζί του.
Ο εφιάλτης του όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο οδηγός του βαν τον προειδοποίησε ότι πρέπει να καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων, διαφορετικά θα τον σκοτώσει. Με την ίδια απειλή ο δράστης επιχείρησε να τον τρομοκρατήσει, λέγοντάς του πως θα συμβεί το ίδιο αν τολμήσει να τους καταγγείλει στην αστυνομία.
Περιγράφοντας τη διαδρομή, ο 15χρονος κατέθεσε ότι τον πήγαν σε ένα βουνό, κοντά σε μία εκκλησία, ενώ τον άφησαν ελεύθερο όταν πέρασε ένα πυροσβεστικό όχημα και προκειμένου να φοβηθούν είπε ότι πρόσωπο από το περιβάλλον του βρίσκεται εκεί. Λίγο πριν τον ελευθερώσουν, οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα του και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε με σπασμένη οθόνη κοντά στον τόπο αποβίβασης.
Μετά τις στιγμές που βίωσε, ο 15χρονος μετέβη μαζί με τους γονείς του στο Α.Τ. Βόλβης και κατήγγειλε το περιστατικό. Μάλιστα, αναγνώρισε τον συνοδηγό του οχήματος. Πρόκειται για τον 18χρονο που, σύμφωνα με την καταγγελία του ανήλικου, δύο ημέρες νωρίτερα είχε απαιτήσει με απειλές να του καταβάλει 500 ευρώ.
Από τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη ο συνοδηγός του οχήματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη.
Επιπλέον, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση σχετικά με τα τραύματα που φέρει ο 15χρονος.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα