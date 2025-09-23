Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τσιάρας σε Επίτροπο Βάρχελι: Να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση πριν από κάθε απόφαση για εμβολιαστική εκστρατεία
Τσιάρας σε Επίτροπο Βάρχελι: Να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση πριν από κάθε απόφαση για εμβολιαστική εκστρατεία
Αθήνα και Βρυξέλλες δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, με συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, ανάλογα με την εξέλιξη της ζωονόσου της ευλογιάς
Η πορεία της ζωονόσου της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας, Όλιβερ Βάρχελι στις Βρυξέλλες.
Ο Επίτροπος έθεσε το ενδεχόμενο εμβολιαστικής εκστρατείας, με τον κ. Τσιάρα από την πλευρά του να ζητάει να υπάρξει πλήρης και αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση ώστε να διαφυλαχθεί τόσο η υγειονομική ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου όσο και το εξαγωγικό καθεστώς της χώρας.
Όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συζήτηση διεξήχθη σε ειλικρινές κλίμα, με αμοιβαίο προβληματισμό για την πορεία της νόσου, ενώ οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, με συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.
Με ανάρτησή του στο «Χ», ο υπουργός Κώστας Τσιάρας, ο οποίος βρέθηκε στις Βρυξέλλες με αφορμή το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, αναφέρει τα εξής: «Σήμερα είχα μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Βάρχελι σχετικά με θέματα υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων.
Υπογραμμίσαμε ότι όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται σταθερά σε ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία. Συμφωνήσαμε επίσης για τη σημασία της ενίσχυσης της επιτήρησης, της πρόληψης και της ταχείας αντίδρασης μέσω όλων των απαραίτητων μέτρων».
Ο Επίτροπος έθεσε το ενδεχόμενο εμβολιαστικής εκστρατείας, με τον κ. Τσιάρα από την πλευρά του να ζητάει να υπάρξει πλήρης και αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση ώστε να διαφυλαχθεί τόσο η υγειονομική ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου όσο και το εξαγωγικό καθεστώς της χώρας.
Όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συζήτηση διεξήχθη σε ειλικρινές κλίμα, με αμοιβαίο προβληματισμό για την πορεία της νόσου, ενώ οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, με συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.
Με ανάρτησή του στο «Χ», ο υπουργός Κώστας Τσιάρας, ο οποίος βρέθηκε στις Βρυξέλλες με αφορμή το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, αναφέρει τα εξής: «Σήμερα είχα μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Βάρχελι σχετικά με θέματα υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων.
Υπογραμμίσαμε ότι όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται σταθερά σε ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία. Συμφωνήσαμε επίσης για τη σημασία της ενίσχυσης της επιτήρησης, της πρόληψης και της ταχείας αντίδρασης μέσω όλων των απαραίτητων μέτρων».
Today I had a constructive exchange with Commissioner @OliverVarhelyi on issues of animal health and welfare. We underlined that all decisions should be firmly based on comprehensive scientific evidence. pic.twitter.com/Fhge1z1joR— Kostas Tsiaras (@tsiaras_kostas) September 23, 2025
