Περισσότερα από 100 πανεπιστήμια και κολέγια του εξωτερικού στη 3η Διεθνή Έκθεση

● Study in ItalyΧρονική Ζώνη 2:18:15 έως 18:55● Tips for Getting Into a US University & Life in a Metro Area (NYC & Boston)● Studying in Denmark● Studying in Scotland● Studying Medicine, Dentistry, Veterinary, and Health Sciences in Cyprus● Studying Medicine in the UK: Pathways, Preparation, and What to Expect● French Higher Education and Studies● Study in SpainΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα workshop και τις παρουσιάσεις συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής. Λόγω των περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Στη φετινή Διεθνή Έκθεση Πανεπιστημίων συμμετέχουν το British Council, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, ο οργανισμός EduCanada, το Istituto Italiano di Cultura, η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών/DAAD.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 19:00, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο «Kassandra Center for Educational Excellence/ IBDP, και στο κτίριο του Pinewood – The American International School, μετά από αντίστοιχη παρουσίαση στην Αθήνα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στο Pierce College.Η Έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό και η είσοδος είναι δωρεάν.