Περισσότερα από 100 πανεπιστήμια και κολέγια του εξωτερικού στη 3η Διεθνή Έκθεση
Στις 19/9 στην Αθήνα, στις 20/9 στη Θεσσαλονίκη
Περισσότερα από 100 πανεπιστήμια και κολέγια των ΗΠΑ, της Ευρώπης, της Μεγάλης Βρετανίας και άλλων χωρών συμμετέχουν στην 3η Διεθνή Έκθεση Πανεπιστημίων 2025, που διοργανώνει το Κολέγιο Ανατόλια σε συνεργασία με το Pierce - The American College of Greece το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.
Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του, το Τμήμα Συμβουλευτικής για Σπουδές στο Εξωτερικό του Κολεγίου Ανατόλια προσκαλεί μαθητές και μαθήτριες από κάθε σχολείο, γονείς και εκπαιδευτικούς να συναντήσουν από κοντά εκπροσώπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και να διερευνήσουν τις ευκαιρίες για σπουδές, που προσφέρουν σε προπτυχιακό επίπεδο. Τα ιδρύματα εντάσσονται στα καλύτερα των χωρών τους, χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος, ποικιλία και ευελιξία στα προγράμματα σπουδών, και πολλά από αυτά προσφέρουν υποτροφίες ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες του κάθε μαθητή ή μαθήτριας.
Περισσότεροι από 120 επίσημοι εκπρόσωποι ξένων πανεπιστημίων και κολεγίων θα ενημερώσουν τους επισκέπτες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του εξωτερικού, ενώ θα διοργανωθούν διαδραστικά workshops και θεματικές παρουσιάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ενημερώσεις για μαθητές/τριες που αναζητούν σπουδές στις Καλές Τέχνες αλλά και για εκείνους που ενδιαφέρονται για εξειδικευμένες θεματικές όπως οι σπουδές Μηχανικής ή οι σπουδές Επιστημών Υγείας.
Οι θεματικές των εργαστηρίων και των παρουσιάσεων περιλαμβάνουν:
Χρονική Ζώνη 1:
17:30 έως 18:10
● The Importance of Personal Statements in US Applications
● Applying to the UK: Course and University Selection Explained
● Study in the Netherlands
● Portfolio Preparation for Art & Design Schools
● Studying Engineering in the UK
● Study in Canada
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα workshop και τις παρουσιάσεις συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής. Λόγω των περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στη φετινή Διεθνή Έκθεση Πανεπιστημίων συμμετέχουν το British Council, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, ο οργανισμός EduCanada, το Istituto Italiano di Cultura, η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών/DAAD.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 17:00 έως τις 19:00, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο «Kassandra Center for Educational Excellence/ IBDP, και στο κτίριο του Pinewood – The American International School, μετά από αντίστοιχη παρουσίαση στην Αθήνα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στο Pierce College.
Η Έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό και η είσοδος είναι δωρεάν.
