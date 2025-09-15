Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Διάρρηξη με λεία 20.000 ευρώ στο Παγκράτι - Άρπαξαν από επώνυμα ρολόγια μέχρι... αλουμινόχαρτο
Διάρρηξη με λεία 20.000 ευρώ στο Παγκράτι - Άρπαξαν από επώνυμα ρολόγια μέχρι... αλουμινόχαρτο
Η Ασφάλεια έχει στα χέρια της βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται τα πρόσωπα των δραστών την ώρα που έμπαιναν στην πολυκατοικία
Διάρρηξη με λεία από ρολόγια και παπούτσια μέχρι αλουμινόχαρτο έλαβε χώρα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Φορμίωνος στο Παγκράτι.
Ένα ρολόι rolex, μία ζώνη οίκου μόδας, δύο ζευγάρια επώνυμα παπούτσια, λάπτοπ και μία κάμερα ήταν η λεία των δραστών που ανέρχεται σε 20.000 ευρώ σύμφωνα με το STAR.
Μάλιστα, οι δράστες πήραν την κολόνια και αλουμινόχαρτο. «Το αλουμινόχαρτο ήταν λογικά για να καλύψουν το λάπτοπ να μην εκπέμπει σήμα για να βρεθεί», είπε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.
Η διάρρηξη έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και οι δράστες ήταν στο σπίτι για 20 λεπτά. «Είχα λείψει να πάω να πάρω έναν καφέ και κάτι πράγματα εδώ στην γειτονιά και μέσα σε ένα μισάωρο μπήκαν σπίτι», είπε ο ιδιοκτήτης.
Η Ασφάλεια έχει στα χέρια της βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται τα πρόσωπα των δραστών την ώρα που έμπαιναν στην πολυκατοικία.
Ένα ρολόι rolex, μία ζώνη οίκου μόδας, δύο ζευγάρια επώνυμα παπούτσια, λάπτοπ και μία κάμερα ήταν η λεία των δραστών που ανέρχεται σε 20.000 ευρώ σύμφωνα με το STAR.
Μάλιστα, οι δράστες πήραν την κολόνια και αλουμινόχαρτο. «Το αλουμινόχαρτο ήταν λογικά για να καλύψουν το λάπτοπ να μην εκπέμπει σήμα για να βρεθεί», είπε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.
Η διάρρηξη έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και οι δράστες ήταν στο σπίτι για 20 λεπτά. «Είχα λείψει να πάω να πάρω έναν καφέ και κάτι πράγματα εδώ στην γειτονιά και μέσα σε ένα μισάωρο μπήκαν σπίτι», είπε ο ιδιοκτήτης.
Η Ασφάλεια έχει στα χέρια της βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται τα πρόσωπα των δραστών την ώρα που έμπαιναν στην πολυκατοικία.
Ειδήσεις σήμερα:
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα