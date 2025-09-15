Διάρρηξη με λεία 20.000 ευρώ στο Παγκράτι - Άρπαξαν από επώνυμα ρολόγια μέχρι... αλουμινόχαρτο
Η Ασφάλεια έχει στα χέρια της βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται τα πρόσωπα των δραστών την ώρα που έμπαιναν στην πολυκατοικία

Διάρρηξη με λεία από ρολόγια και παπούτσια μέχρι αλουμινόχαρτο έλαβε χώρα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Φορμίωνος στο Παγκράτι.

Ένα ρολόι rolex, μία ζώνη οίκου μόδας, δύο ζευγάρια επώνυμα παπούτσια, λάπτοπ και μία κάμερα ήταν η λεία των δραστών που ανέρχεται σε 20.000 ευρώ σύμφωνα με το STAR.

Μάλιστα, οι δράστες πήραν την κολόνια και αλουμινόχαρτο. «Το αλουμινόχαρτο ήταν λογικά για να καλύψουν το λάπτοπ να μην εκπέμπει σήμα για να βρεθεί», είπε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.


Η διάρρηξη έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και οι δράστες ήταν στο σπίτι για 20 λεπτά. «Είχα λείψει να πάω να πάρω έναν καφέ και κάτι πράγματα εδώ στην γειτονιά και μέσα σε ένα μισάωρο μπήκαν σπίτι», είπε ο ιδιοκτήτης.

Η Ασφάλεια έχει στα χέρια της βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται τα πρόσωπα των δραστών την ώρα που έμπαιναν στην πολυκατοικία.

