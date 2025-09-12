Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ έπεσε σε χωράφι και τυλίχθηκε στις φλόγες - Δύο τραυματίες
Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα - Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/9) στη βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στον δρόμο Αιδηψού – Ιστιαίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες κάτω υπό άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε χωράφι και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο γυναίκες που επέβαιναν στο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα οι οποίοι κατέσβεσαν τη φωτιά.
Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τις τραυματισμένες γυναίκες στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
