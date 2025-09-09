Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Λάρισα: Νεαροί χτύπησαν και λήστεψαν φοιτητές στον λόφο του Φρουρίου
Οι δράστες άρπαξαν χρυσή αλυσίδα από έναν φοιτητή και ξυλοκόπησαν τους δύο φίλους του
Τρεις φοιτητές, ηλικίας 19 έως 21 ετών, δέχθηκαν επίθεση από μία παρέα νεαρών το βράδυ της Κυριακής (7/9) στο λόφο του Φρουρίου, στο πάρκο απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα, με τους δράστες να αφαιρούν κοσμήματα προτού διαφύγουν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, όλα έγιναν, όταν η παρέα των νεαρών (περίπου επτά άτομα) προσέγγισε τους τρεις φοιτητές που κάθονταν σε παγκάκι, τους περικύκλωσαν και αφαίρεσαν μία χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό του ενός. Την ίδια στιγμή ένας άλλος νεαρός έριξε γροθιά στον δεύτερο φοιτητή, ενώ ένας άλλος χαστούκισε τον τρίτο φοιτητή. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσαφικά από τους δύο τελευταίους φοιτητές όπως έπραξαν με τον πρώτο.
Οι δράστες τράπηκαν άμεσα σε φυγή και παρότι οι δύο από τους τρεις φοιτητές τους πήραν στο κυνήγι δεν μπόρεσαν να τους προλάβουν. Ο τρίτος φοιτητής έτρεξε σε ένα μπαρ για να ζητήσει βοήθεια, ενώ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο.
Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
