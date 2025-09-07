Σε πλήρη λειτουργία ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας από τη νέα χρονιά - Μπαίνει ψηφιακός βοηθός στο myHealth app

«Αυτό το οποίο μου αρέσει να λέω γιατί ισχύει είναι πως αυτή εδώ είναι η Ελλάδα του gov.gr, είναι η γρήγορη και αποτελεσματική Ελλάδα. Είναι η υγεία που κάνει τη διαφορά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της τα λάθη του παρελθόντος και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη.Αναφέρθηκε μάλιστα στον νέο εθνικό υπερυπολογιστή “Δαίδαλο”, που θα εγκατασταθεί στο Λαύριο το 2026, και θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης «ώστε η Ελλάδα να μη χρειάζεται να εισάγει τεχνολογία αλλά να τη δημιουργεί η ίδια».