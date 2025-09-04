ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
UPD:
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) σε δασική έκταση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 26 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής


Κλείσιμο



Πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα

Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
UPD:

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης