Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) σε δασική έκταση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 26 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χορτιάτης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
Πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook
