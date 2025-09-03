Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στο Παγκράτι
Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στο Παγκράτι
Οι δύο δράστες που χτύπησαν το βράδυ της Τρίτης, διέφυγαν με άγνωστο χρηματικό ποσό
Ληστεία με στόχο πρακτορείο του ΟΠΑΠ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Παγκράτι.
Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι δράστες ήταν δύο και ήταν ένοπλοι.
Κρατώντας τα όπλα στα χέρια οι δύο ληστές ακινητοποίησαν όσους βρίσκονταν στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ.
Στη συνέχεια πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό, διέφυγαν και αναζητούνται.
