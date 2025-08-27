Κινέτα: Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από ταξί στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου
Κινέτα: Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από ταξί στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου

Η ηλικιωμένη φέρεται να είναι βαριά τραυματισμένη

Κινέτα: Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από ταξί στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Κινέτα, όταν ταξί παρέσυρε ηλικιωμένη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο 57,5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Κινέτας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ταξί.
Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

