Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Κινέτα: Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από ταξί στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου
Κινέτα: Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από ταξί στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου
Η ηλικιωμένη φέρεται να είναι βαριά τραυματισμένη
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Κινέτα, όταν ταξί παρέσυρε ηλικιωμένη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό καταγράφηκε στο 57,5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Κινέτας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ταξί.
Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
Το περιστατικό καταγράφηκε στο 57,5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Κινέτας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ταξί.
Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
Ειδήσεις σήμερα:
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε πολιτικό αδιέξοδο οδεύει και πάλι η Γαλλία υπό το βλέμμα των αγορών - Σε περιπέτεια τα γαλλικά ομόλογα και οι μετοχές
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε πολιτικό αδιέξοδο οδεύει και πάλι η Γαλλία υπό το βλέμμα των αγορών - Σε περιπέτεια τα γαλλικά ομόλογα και οι μετοχές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα