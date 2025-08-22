ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Φωτιά στο Παρανέστι Δράμας - Εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο
ΕΛΛΑΔΑ
Δράμα Φωτιά Πυροσβεστική Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Φωτιά στο Παρανέστι Δράμας - Εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή

Φωτιά στο Παρανέστι Δράμας - Εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε έκταση στο Παρανέστι Δράμας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.



Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου

Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της

Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης