Φωτιά στο Παρανέστι Δράμας - Εναέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε έκταση στο Παρανέστι Δράμας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 /Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025
