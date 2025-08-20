Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά τροχονόμο στη λεωφόρο Κύμης
Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά τροχονόμο στη λεωφόρο Κύμης
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ατύχημα με θύμα τροχονόμο έγινε αργά την Τετάρτη (20/8) στο Νέο Ηράκλειο, στη διασταύρωση των λεωφόρων Κύμης και Σπύρου Λούη.
Μοτοσικλέτα παρέσυρε τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία στο σημείο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του τροχονόμου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
