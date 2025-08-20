Υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών ΕΕΠ στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
Υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών ΕΕΠ στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Έως την 1η Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης

Αρχίζει σήμερα, Τετάρτη (20/08), η κατάθεση αιτήσεων για πλήρωση με θητεία κενών θέσεων μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των παραπάνω κλάδων από όλη την επικράτεια, που υπηρετούν στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε Σ.Δ.Ε.Υ-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία περιλαμβάνονται και σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τετάρτη (20/8) έως και τη Δευτέρα (1/9) και ώρα 10:00 π.μ. ΕΔΩ,  συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) και τον αριθμό μητρώου και τον Α.Φ.Μ.

