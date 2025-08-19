Τραγωδία στην Πέλλα: 30χρονος αλλοδαπός έπεσε από τρακτέρ και σκοτώθηκε - 2 συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Πέλλα Τρακτέρ Νεκρός Σύλληψη

Τραγωδία στην Πέλλα: 30χρονος αλλοδαπός έπεσε από τρακτέρ και σκοτώθηκε - 2 συλλήψεις

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του τρακτέρ

Τραγωδία στην Πέλλα: 30χρονος αλλοδαπός έπεσε από τρακτέρ και σκοτώθηκε - 2 συλλήψεις
Δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (18/8), σε δρόμο στην περιοχή του Παλαίφυτου Πέλλας, όταν ένας 30χρονος αλλοδαπός έπεσε από το τρακτέρ που οδηγούσε 40χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 40χρονος αλλοδαπός οδηγός του τρακτέρ συνελήφθη, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον 31χρονο ιδιοκτήτη του οχήματος, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

