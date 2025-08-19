Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τραγωδία στην Πέλλα: 30χρονος αλλοδαπός έπεσε από τρακτέρ και σκοτώθηκε - 2 συλλήψεις
Τραγωδία στην Πέλλα: 30χρονος αλλοδαπός έπεσε από τρακτέρ και σκοτώθηκε - 2 συλλήψεις
Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη του τρακτέρ
Δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (18/8), σε δρόμο στην περιοχή του Παλαίφυτου Πέλλας, όταν ένας 30χρονος αλλοδαπός έπεσε από το τρακτέρ που οδηγούσε 40χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Ο 40χρονος αλλοδαπός οδηγός του τρακτέρ συνελήφθη, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον 31χρονο ιδιοκτήτη του οχήματος, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.
Ο 40χρονος αλλοδαπός οδηγός του τρακτέρ συνελήφθη, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον 31χρονο ιδιοκτήτη του οχήματος, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.
Ειδήσεις σήμερα:
Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα
ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα
ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα