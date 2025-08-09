Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ανδριανός στο Λασίθι - Δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ανδριανός στο Λασίθι - Δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 2 ελικόπτερα
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστούσαν το έργο της κατάσβεσης δύσκολο, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
Δείτε βίντεο:
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστούσαν το έργο της κατάσβεσης δύσκολο, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
Δείτε βίντεο:
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: fonien.gr
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Η ηρωική πτήση πιλότου Canadair που έκανε νυχτερινή ρίψη νερού στην Κερατέα - Βίντεο και φωτογραφίες
Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
Η ηρωική πτήση πιλότου Canadair που έκανε νυχτερινή ρίψη νερού στην Κερατέα - Βίντεο και φωτογραφίες
Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα