ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κρήτη Λασίθι

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ανδριανός στο Λασίθι - Δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με   22 οχήματα και 2 ελικόπτερα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ανδριανός στο Λασίθι - Δείτε βίντεο
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες  πεζοπόρων  της 3ης ΕΜΟΔΕ,  22 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστούσαν το έργο της κατάσβεσης δύσκολο, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

Δείτε βίντεο:





Κλείσιμο
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: fonien.gr

UPD:

