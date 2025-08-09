Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τραγωδία στη Σαντορίνη: 45χρονος εργαζόμενος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ξενοδοχείου
Τραγωδία στη Σαντορίνη: 45χρονος εργαζόμενος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ξενοδοχείου
Ο άνδρας εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού και καταγόταν από την Καστοριά
Ένας 45χρονος άνδρας από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα στη Σαντορίνη.
Όπως αναφέρει το ertnews.gr, ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.
