Τραγωδία στη Σαντορίνη: 45χρονος εργαζόμενος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ξενοδοχείου
Τραγωδία στη Σαντορίνη: 45χρονος εργαζόμενος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ξενοδοχείου

Ο άνδρας εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού και καταγόταν από την Καστοριά

Ένας 45χρονος άνδρας από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα στη Σαντορίνη.

Όπως αναφέρει το ertnews.gr, ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.


