ΘάΜα Μεζέ: Θαυματοπωλείο, όχι μεζεδοπωλείο!

Το “μικρά” δεν χρησιμοποιείται μόνο μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά αφού το ΘάΜα υιοθέτησε μια φιλοσοφία… μπουκιάς, επιλογή που υπογραμμίστηκε από την μετονομασία του σε. Βέβαια μην φανταστείτε ότι οι μερίδες του πεντανόστιμου φαγητού του έχουν μειωθεί, απλά το σερβίρισμα περιλαμβάνει πλέον αρκετά πιάτα το περιεχόμενο των οποίων αποτελείται από τεμάχια!Και αν εδώ κάποιος βλέπει κάποιες μικρές διαφορές, η αρετή που έμεινε σχεδόν ανέγγιχτη είναι αυτή της δημιουργίας νόστιμων, πληθωρικών γεύσεων που κλείνουν το μάτι στην κουζίνα της νότιας Πελοποννήσου αλλά αξιοποιούν και επώνυμα υλικά από πολλά μέρη της Ελλάδας. Μάλιστα η εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάςπου ανέλαβε τα ηνία του μαγαζιού όχι μόνο διατήρησε όλα τα καλά του αλλά προσέδωσε φρεσκάδα και σταθερότητα που ίσως έλειπαν παλιότερα.Κατά τα άλλα το μενού σε κάνει να μην ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, με πιάτα όπως την Τραβηχτή Πίτα Μάνης με Τσιγαριαστά Χόρτα, τα Αμπελοντολμαδάκια με Λεμονάτη Σάλτσα, το Χειροποίητο Λουκάνικο, τις χρυσαφένιες Κροκέτες με Κασέρι Βερμίου, Πεκορίνο Αμφιλοχίας και Μαρμελάδα Ντομάτας, το εθιστικό Τσιπς Πατάτας με Κιμά από Σουτζουκάκια και την αμαρτωλή Γουρουνοπούλα με την τρομερή πέτσα να κάνουν την επιλογή ακόμα δυσκολότερη.Ίσως σε μερικές περιπτώσεις –όπως στο ξεψαχνισμένο Κατσικάκι Νάξου με Στριφτάδια –τα πράγματα να οδηγούνται (από πλευράς βάρους) σε αυτό που ο Lou Reed θα έλεγε Walk on the Wild Side, όμως ενδιαφέροντα πιάτα ημέρας όπως η υπέροχα γλυκοαλμυρή Τάρτα με Σύκα αναλαμβάνουν να επαναφέρουν τις ισορροπίες.Το Θάμα Μεζέ δεν έχει καμία σχέση με τα λοιπά μεζεδοπωλεία αφού απέχει παρασάγγας ως προς τηνκαι τηντων παρασκευών αλλά και των χρησιμοποιούμενων υλικών ακόμα και από τα κορυφαία εξ αυτών. Όμως δικαιολογεί το δεύτερο συνθετικό του ονόματός του στο θέμα-θάμα των τιμών, αφού το τελικό ποσό του λογαριασμού θα σας κάνει να τρίβετε τα μάτια σας. Και θα καταστήσει το ΘάΜα Μεζέ ως απόλυτο Best Buy της Αθήνας για όποιον θέλει ξεχωριστό φαγητό!