Υπουργείο Παιδείας: Πώς ενισχύεται η διεθνοποίηση των Δημοσίων Πανεπιστημίων - Ποιος ο ρόλος του Study in Greece

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Δημοσίου Πανεπιστημίου– Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» , το οποίο παρουσίασε χθες, Τετάρτη, ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης , έχει ήδη μπει σε διαβούλευση.Οι βασικοί πυλώνες του, το οποίο αποτελείται από 200 άρθρα, αφορούν στην ίδρυση μη κερδοσκοπικών μη κρατικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων αλλά κυρίως, στηντων ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων , όπως προκύπτει από τα 170 άρθρα, στα οποία αυτή παρουσιάζεται. Η ενδυνάμωση αυτή σχετίζεται όχι μόνο με τη σημαντική χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων, την αναβάθμιση του Δημοκριτείου και τη διοικητική αυτονόμηση τουαλλά και με την ενίσχυση της διεθνοποίησης των Δημόσιων Πανεπιστημίων.Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, θεσμοθετούνται και χρηματοδοτούνται κοινά προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων και πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 60 εκατ. ευρώ από. Θεσμοθετείται η δυνατότητα εγγραφής αλλοδαπών φοιτητών στα ελληνόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα με μαθήματα ελληνικής γλώσσας τον πρώτο χρόνο με τον αριθμό των φοιτητών και το ύψος των διδάκτρων, να καθορίζεται από τα ιδρύματα. Δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του ύψους τωνελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων μεταξύ φοιτητών από χώρες ΕΕ και τρίτες χώρες. Επίσης, θεσμοθετούνται οι μετεγγραφές στα ξενόγλωσσα προγράμματα για ξένους φοιτητές. Επιπροσθέτως, εισάγεται η δυνατότητα πρόσβασης αλλοδαπών φοιτητών τρίτων χωρών στα αγγλόφωνα μαθήματα των ελληνικών πανεπιστημίων για βραχείες περιόδους σπουδών, δηλαδή ‘διευρύνεται’ το. Προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών ελληνικών Πανεπιστημίων με διεθνή Κέντρα Σπουδών και ξένα πανεπιστήμια για βραχείες περιόδους σπουδών, διάρκειας έως 3 εξαμήνων, των φοιτητών τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν την κύρωση της σύμβασης της Λισαβόνας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής.Την επίτευξη των προαναφερθέντων, θα μπορεί να διασφαλίσει η εταιρεία. Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο , ταθα μπορούν να χρηματοδοτούν την εταιρία Study in Greece, που έχουν ιδρύσει από κοινού, με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και ενίσχυση της διεθνοποίησής τους.Η προσέλκυσηστη χώρα μας αποτελεί βασικό ζητούμενο, ειδικά αφού ψηφιστεί ο νόμος, που θα επιτρέπει την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Επειδή σήμερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση της Ευρώπης - σχεδόν στη χαμηλότερη, δηλαδή - ως διεθνής εκπαιδευτικός προορισμός, αποκτά ιδιαίτερη αξία η δράση του οργανισμού, του εθνικού φορέα, ο οποίος εδώ και τρία χρόνια ξεκίνησε την υποστήριξη της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων και την προώθηση των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών.Στόχος του φορέα είναι, όχι μόνο να έρθουν οι ξένοι φοιτητές στην Ελλάδα αλλά και να τους διευκολύνει με όλες τις διαδικασίες, που συνδέονται με τις σπουδές τους. Επιπλέον, υποστηρίζει τα πανεπιστήμια στο να οικοδομήσουν το διεθνές τους προφίλ.Μεγάλη άνοδο παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των υποψήφιων φοιτητών διεθνώς, που στρέφονται στο εξωτερικό για τις σπουδές τους. Σύμφωνα με έκθεση τηςγια τη, έξι εκατομμύρια φοιτητές σε ολόκληρο τον κόσμο προτίμησαν να φύγουν από τη χώρα τους το 2022 ενώ έως το 2025, ο αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τα 7,2 εκατομμύρια. Οι συνολικές δαπάνες, που συνδέονται με την ανώτατη εκπαίδευση διεθνώς προβλέπεται πως θα υπερδιπλασιαστεί – από το 196 εκ.$ την προ-πανδημίας περίοδο, θα φτάσει τα 433εκ.$ μέχρι το 2030.«Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής μίας τέτοιας πλατφόρμας, το Study in Turkey, το οποίο μέσα από τη διεθνή προβολή των πανεπιστημίων, κατάφερε μέσα σε 10 χρόνια (2012-2022) να αυξήσει τον αριθμό των διεθνών φοιτητών από 30.000 σε 260.000!», υπογραμμίζει ο δρ, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του οργανισμού Study in Greece.Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν μίαγια τη διευκόλυνση της αναζήτησης αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών από τους αλλοδαπούς ενδιαφερόμενους φοιτητές ενώ παράλληλα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες όπως για τα απαιτούμενα έγγραφα ή το κόστος διαβίωσης. Η κάθε πλατφόρμα έχει την ονομασία ‘Study in… (όνομα της χώρας). Μέσω αυτής, καθοδηγούνται σχεδόν 50 εκατομμύρια πιθανοί φοιτητές ετησίως σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να βρουν το ιδανικό πρόγραμμα σπουδών.