Ο πόλεμος των Τράγκα συνεχίζεται - Η Μαρία Καρρά πουλάει τη Ferrari, θα κυκλοφορεί με την... Bentley

Οι ελληνικές ελεγκτικές αρχές έχουν παραλάβει έγγραφο που δείχνει ότι ηείναι διευθύντρια της εταιρείας Family Line LTD, η οποία διαχειρίζεται τα ακίνητα στις ΗΠΑ, γεγονός που παραδέχεται η δικηγόρος της.Με ελαφρώς σουφρωμένα χείλη, γυαλιά ηλίου αλά Jackie O και πολύ κοντό μαλλί, η Μαρία Καρρά απαθανατίζει τον εαυτό της τραβώντας μια selfie με φόντο τη βίλα της Νίκαιας στην Κυανή Ακτή, το προσωπικό ίσως καταφύγιό της. Η αποκλειστική φωτογραφία που παρουσιάζει σήμερα το «ΘΕΜΑ» δείχνει σαφώς μια άλλη Καρρά, με νέο look, πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε η χήρα του δημοσιογράφου μέχρι να εξαφανιστεί από την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται αραιά και πού.Η ίδια εξακολουθεί να αρνείται ότι υπήρχαν σπίτια στις ΗΠΑ, παρόλο που αποκαλύφθηκαν όλα, με μόνη εξαίρεση την κατοικία του Μπέβερλι Χιλς, όπως αρνείται επίμονα ότι είναι η διευθύντρια της εταιρείας Family Line LTD στην οποία ανήκουν τα ακίνητα στην Αμερική. Σύμφωνα όμως με έγγραφο που έχει κατατεθεί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές από την πλευρά του, το οποίο αποκαλύπτεται για πρώτη φορά, η δικηγόρος της Μαρίας Καρρά, Γεωργία Κούβελα, επιβεβαιώνει ότι η χήρα του δημοσιογράφου είναι διευθύντρια της συγκεκριμένης εταιρείας.Σε έτερο έγγραφο αποκαλύπτεται ότι η τελευταία σύζυγος του, που αρνιόταν μετ’ επιτάσεως την ύπαρξη διαθήκης, ήταν αυτή που την κατέθεσε σε συμβολαιογραφικό γραφείο του Μονακό, χωρίς να πει τίποτε στους δύο γιους του αποθανόντος και τον τότε δικηγόρο της Νίκο Αγαπηνό. Η διαθήκη φέρεται να κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στο συμβολαιογραφικό γραφείο Aureglia-Caruso και την ανακάλυψε ο Θέμης Σοφός κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Πριγκιπάτο.Εκτοτε ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος των τριών αρχικά κληρονόμων, που έμειναν δύο, αφού ο Φρειδερίκος Τράγκας μετά από λίγο καιρό αποποιήθηκε την κληρονομιά του πατέρα του, αφήνοντας τον ετεροθαλή αδερφό του Γιάννη και τη Μαρία Καρρά να βγάλουν άκρη.Τελικά άκρη δεν βγήκε ποτέ, αφού η χήρα μετά από συνεχείς κωλυσιεργίες, αναβολές και ακυρώσεις προκαθορισμένων ραντεβού και τηλεδιασκέψεων ήρθε σε ολική ρήξη με τον Γιάννη Τράγκα αρνούμενη να δώσει πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούσαν τα ακίνητα στην Αμερική, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις θυρίδες και τα πολυτελή αυτοκίνητα. Δύο από αυτά φέρονται να ανήκουν στη Μαρία Καρρά ή σε εταιρείες συμφερόντων της. Πρόκειται για μια Ferrari Portofino και μια Bentley Bentayga, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ.Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, όταν η Μαρία Καρρά τράβηξε τη συγκεκριμένη selfie που δημοσιεύει το «ΘΕΜΑ», οι σχέσεις της με τον Γιάννη Τράγκα ήταν ένα βήμα από την ολική ρήξη. Παρά το γεγονός ότι πορεύτηκαν μαζί για κάποιο διάστημα, η επιμονή της να μη συνδράμει με στοιχεία σε σχέση με την περιουσία στην Αμερική και την Ευρώπη, τα οποία μόνο η ίδια γνώριζε, προκάλεσε τη μετωπική σύγκρουση με τον πρωτότοκο γιο του δημοσιογράφου.Τα συνεχή αιτήματα του δικηγόρου Νίκου Αγαπηνού για να συνδράμει η χήρα του δημοσιογράφου στην καταγραφή της περιουσίας έπεσαν στο κενό, αφού δεν συνεργάστηκε ποτέ. Η Μαρία Καρρά φέρεται να έλεγε ακόμα και στους πραγματογνώμονες που όρισε το Ειρηνοδικείο για την απογραφή της κληρονομιάς ότι δεν ήξερε για σπίτια στην Αμερική. Φέρεται να μην ήξερε επίσης το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες του Μονακό, αλλά και τα ποσά των λογαριασμών του αποθανόντος συζύγου της, στους οποίους είχε πρόσβαση. Αρνιόταν πεισματικά ότι ήταν διευθύντρια της εταιρείας Family Line LTD στην οποία ανήκαν τα ακίνητα στις ΗΠΑ μαζί με τον Ιβό Οτάβιο Φρανσεσκόν -είναι ο ένας εκ των δύο εκτελεστών της διαθήκης-, μόνο που η δικηγόρος της, Γεωργία Κούβελα, τη διέψευσε.Σε έγγραφο που απέστειλε στον δικηγόρο του Γιάννη Τράγκα, το οποίο κατατέθηκε στις ελληνικές ελεγκτικές αρχές που ερευνούν τη Μαρία Καρρά, η δικηγόρος εκ Παρισίων γράφει ξεκάθαρα ότι η πελάτισσά της είναι το αφεντικό στη Family Line LTD.