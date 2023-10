Ευρωπαϊκό βραβείο: Έλληνας ο «Καλύτερος ελαιοπαραγωγός της Ευρώπης» το 2023

Best European Organic Olive Producer 2023

Καλύτερος Ευρωπαίος ελαιοπαραγωγός για το 2023 αναδείχτηκε ο κ. Γιώργος Σακελλαρόπουλος από τη Σπάρτη που τιμήθηκε με τον τίτλο τουαπό τους γευσιγνώστες και τα μέλη της CEUCO.Το βραβείο απονεμήθηκε στον κ., από τον πρόεδρο της CEUCO κ.και τον αντιπρόεδρο κ., στο πλαίσιο του συνεδρίου που έγινε στην Ισπανία στο Auditorium and Convention Centre της πόλης Castellon, στη Βαλένθια, παρουσία πολιτικών, κοινωνικών και γαστρονομικών προσωπικοτήτων από όλη την Ευρώπη.Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά βραβεύεται ελαιοπαραγωγός από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης στα δεκαεπτά χρόνια που υφίστανται τα υψηλού βαθμού δυσκολίας γαστρονομικά βραβεία και αναδεικνύουν τον καλύτερο Ευρωπαίο στο είδος του.Στο φετινό συνέδριο συμμετείχαν και δοκίμασαν τα αξιόλογα προϊόντα της κάθε χώρας εκατοντάδες σύνεδροι από όλη την Ευρώπη, αρχιμάγειρες, ειδικοί, γευσιγνώστες αλλά και παραγωγοί, ξενοδόχοι, εστιάτορες και προσκεκλημένοι της CEUCO, ενώ η διπλωματία της ελληνικής γαστρονομίας ήταν το σημείο αναφοράς, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων από την Ελλάδα, που ετοίμασαν οι αρχιμάγειρες του Acropolis Chef’s Club of Attica, μαζί με το Chef’s Club of Corfu και παρουσιάστηκαν για αξιολόγηση στους συνέδρους.Ο Γιώργος Σακελλαρόπουλος στην ευχαριστήρια ομιλία του στο τέλος της απονομής, απευθυνόμενος στον πρόεδρο, τους αντιπρόεδρους και τα μέλη της CEUCO, δήλωσε: «Στο πρόσωπο μου σήμερα, με το μοναδικά τιμητικό αυτό βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου ελαιοπαραγωγού (Best European Organic Olive Producer 2023), επιβραβεύεται η χώρα μου η Ελλάδα και ο τόπος μου η Σπάρτη, επιβραβεύεται η ελληνική ελαιοκομία αλλά και όλοι οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί γενικότερα. Σήμερα επιβραβεύεται με το σπάνιο αλλά πολύ ιδιαίτερο βραβείο σας, που αποτελεί βραβείο ζωής, η πολυετής προσπάθεια των «Βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου», που ξεκίνησαν από ένα όραμα για να φτάσουν στην κορυφή της γαστρονομικής Ευρώπης σήμερα. Σας εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, αποτελεί δε μεγάλη τιμή μου, και σας προσκαλώ να επισκεφθείτε, εσείς και τα μέλη της CEUCO, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την πόλη της Σπάρτης, στην Πελοπόννησο»Στο φετινό συνέδριο της CEUCO, καταγράφηκαν οι προβληματισμοί της διεθνούς γαστρονομικής κοινότητας καθώς και οι εύλογες απορίες των επαγγελματιών για τις αυξήσεις στα προϊόντα του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης ακούστηκαν σκέψεις για την ποιότητα, την ποικιλία και την προώθηση του γαστρονομικού και οινικού τουρισμού της Ευρώπης, όπως συγκεκριμένα ανέφερε ο Πρόεδρος της CEUCO κ. Carlos Martin Cosme.Ο Αντιπρόεδρος της CEUCO κ. Κωνσταντίνος Μουζάκης στην ομιλία του τόνισε ότι «το ταξίδι της Ευρωπαϊκής γαστρονομίας εν έτη 2023 βρίσκεται σε άλλο επίπεδο και ιδιαίτερα η βιώσιμη γαστρονομία δίνει μια διαφορετική πινελιά στις επαγγελματικές κουζίνες, που μαγειρεύουν πια «Τα πράσινα μενού». Η διαπίστωση ότι η παραγωγή τροφής σήμερα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον του αύριο, έχει οδηγήσει μερίδα του γαστρονομικού κόσμου, τόσο όσους βρίσκονται μέσα στην κουζίνα όσο και όσους διοικούν επισιτιστικές μονάδες, στην υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας, ενός νέου «οδικού χάρτη». Οφείλουμε μέσα από κάποιες μικρές κινήσεις στην επιχείρησή μας και ιδιαίτερα στον κλάδο της γαστρονομίας, να ακολουθήσουμε τη βιώσιμη γαστρονομία και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τον πλανήτη με μειωμένες επιβαρύνσεις στο περιβάλλον», ανέφερε ο κ. Μουζάκης.Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο συνέδριο βραβεύτηκαν άλλοι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας. Πρόκειται για την καστην οποία απονεμήθηκε το βραβείο της(Best European Folclore Writer and Traditional Cuisine 2023) και τονστον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο του «Κ(Best European Cook in Monastery Cuisine 2023).