Ελαιόλαδο: Επιτακτική ανάγκη η λειτουργία Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ελαιοκομίας

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωάννης Παναρίτης με τον τιμώμενο Γιώργο Σακλλαρόπουλο

Μια ρηξικέλευθη πρόταση για τη δημιουργία Ανωτάτου Επιστημονικού Ιδρύματος Ελαιοκομίας «έσπειρε» σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Λακωνίας ο πολυβραβευμένος ελαιοπαραγωγός Γιώργος Σακελλαρόπουλος. Το Επιμελητήριο τίμησε τον κ. Σακελλαρόπουλο στο πλαίσιο των «Βραβείων Επιχειρηματικότητας 2023» ως πρότυπο επιχειρηματικότητας και για την προσφορά του στην αναγνώριση του λακωνικού ελαιολάδου και την «τοποθέτησή του χρυσού της λακωνικής γης, στην κορυφή του Κόσμου».Στην ομιλία του ο κ.ανέπτυξε τους λόγους που κλάνουν επιτακτική την πρότασή του λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Η πρόταση μου αυτή ανάγεται στην επιτακτική ανάγκη ίδρυσης και στη χώρα μας ενός Ανώτατου Επιστημονικού Ιδρύματος Ελαιοκομίας, με έδρα την περιοχή της Λακωνίας, που θα μελετά, θα ερευνά, θα μορφώνει σε υψηλό επίπεδο, θα δίνει κατευθύνσεις και γνώση σε ο,τι αφορά δύο από τα βασικά και εθνικά μας προϊόντα, το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά».«Η ενασχόλησή μου εδώ και 31 χρόνια με την Ελαιοκομία, συνέχισε, συνετέλεσε στην ανωτέρω πρόταση για τη χώρα μας, η οποία παγκοσμίως, είναι 2η στην παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς και 3η στην παραγωγή ελαιολάδου. Η ανάγκη αυτή είναι επιβεβλημένη σήμερα, καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός γίνεται εμφανής όλο και περισσότερο».Προς επίρρωση δε των λόγων που τον οδήγησαν στην πρότασή του αυτή ανέφερε ότι ανάλογα πανεπιστημιακά ιδρύματα υπάρχουν ήδη σε άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες, όπως στις ΗΠΑ στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Davis στην Καλιφόρνια, στο Πανεπιστήμιο του Yale, ενώ στο Περθ της Αυστραλίας έχει λειτουργήσει ειδικό Σχολείο Ελιάς. Την πρόταση του κ. Σακελλαρόπουλου στηρίζουν με επιστολές τους και οκτώ καθηγητές διεθνών και ελληνικών ΑΕΙ καθώς και προσωπικότητες.Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου σαρώνουν στους διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου, ξεπερνώντας μέχρι στιγμής τα 620 βραβεία και διακρίσεις. Τελευταία μάλιστα κατέκτησαν την 1η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων EVOOWR 2022 όπου εξετάστηκαν 18.312 δείγματα ελαιολάδου από 38 ελαιοπαραγωγικές χώρες και 1.986 εταιρείες-παραγωγούς αντίστοιχα, τα οποία είχαν ήδη διακριθεί σε 32 διεθνείς διαγωνισμούς.Στηνοι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου κατέκτησαν την 1η θέση στον Κόσμο ως εταιρεία-παραγωγός gourmet ελαιολάδων ενώ βραβεύτηκαν με την 1η, 2η, 3η και 4η θέση, στα TOP 5 Flavored Oils of the World 2022, για την ποιότητα και τη γεύση τους. Με την κορυφαία αυτή διάκριση που κατέκτησαν τα ελαιόλαδα Σακελλαρόπουλου συγκέντρωσαν 4.945,78 πόντους προσφέροντας το 35% των συνολικών πόντων που έλαβε συνολικά η χώρα μας (14.264,91) στην κατηγορία Flavored Oils of the World οδηγώντας την Ελλάδα στην 1η θέση ανάμεσα σε 38 χώρες του Κόσμου.Η ομιλία του κ. Σακελλαρόπουλου για τη βράβευσή του με την οποία έκανε την πρόταση για τη δημιουργία Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ελαιοκομίας στη Σπάρτη έχει ως ακολούθως:«Με αφορμή την πολύ τιμητική για μένα από μέρους σας βράβευση για τις διακρίσεις μας, με πρόσφατη την 1η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ελαιόλαδων για το 2022, επιθυμώ, μαζί με τις πολλές ευχαριστίες μου, να σας καταθέσω την πιο κάτω πρόταση, καταστάλλαγμα πολύχρονης εμπειρίας, γνώσης και μελέτης, προκειμένου να προωθηθεί αρμοδίως. Η πρόταση μου αυτή ανάγεται στην επιτακτική ανάγκη ίδρυσης και στη χώρα μας ενός Ανώτατου Επιστημονικού Ιδρύματος Ελαιοκομίας, με έδρα την περιοχή της Λακωνίας, που θα μελετά, θα ερευνά, θα μορφώνει σε υψηλό επίπεδο, θα δίνει κατευθύνσεις και γνώση σε ότι αφορά τα δύο βασικά και Εθνικά μας προϊόντα, το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά.»Προτείνω τη Λακωνία γιατί από την περιοχή μας προέρχονται οι 617 παγκόσμιες διακρίσεις, οι οποίες έφεραν την Ελλάδα μας και την Ελληνική Ελαιοκομία στην 1η θέση της παγκόσμιας ποιοτικής κατάταξης ελαιολάδων, κάτι που μας κάνει όλους ιδιαίτερα περήφανους. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, ότι η ενασχόληση μου εδώ και 31 χρόνια με την Ελαιοκομία, συνετέλεσε στην ανωτέρω πρόταση για τη χώρα μας, η οποία παγκοσμίως, είναι 2η στην παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς και 3η στην παραγωγή ελαιολάδου. Η ανάγκη αυτή είναι επιβεβλημένη σήμερα, καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός γίνεται εμφανής όλο και περισσότερο.»Επισημαίνω δε, ότι ανάλογα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα υπάρχουν ήδη σε άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μάλιστα, που εισήλθε τελευταία πολύ ενεργά στον τομέα της ελαιοκομίας, υπάρχει Κέντρο Ελιάς στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Davis στην Καλιφόρνια. Αντίστοιχο Ίδρυμα υπάρχει στο ξακουστό Πανεπιστήμιο του Yale, με την πρωτοβουλία δύο Ελλήνων διακεκριμένων καθηγητών του εν λόγω Πανεπιστημίου, ενώ στο Πέρθ της Αυστραλίας έχει λειτουργήσει ειδικό Σχολείο Ελιάς, από επίσης διακεκριμένο καθηγητή, Ελληνικής καταγωγής. Το προνομιακό πεδίο της Ελλάδας, ως ελαιοπαραγωγική χώρα, καθώς και η γνώση μου για τις ταχέως αναπτυσσόμενες επιστημονικές μεθόδους και διαδικασίες που ισχύουν πλέον σε όλο τον κόσμο αλλά και για την παραγωγή και το εμπόριο της ελιάς και του ελαιολάδου, με κινητοποίησαν, ώστε να καταθέσω αυτή την πρόταση για την ίδρυση ενός Ανώτατου Επιστημονικού Ιδρύματος Ελαιοκομίας στη χώρα μας, με έδρα τη Λακωνία. Είναι χρέος όλων μας, η εκπαίδευση, η εξειδίκευση και η ενημέρωση όλων εκείνων που θα δραστηριοποιηθούν ή ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελαιοκομία, κάτι που αναμφίβολα θα προσφέρει ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.»Η σημερινή, σημαντική για μένα μέρα, ευελπιστώ να αποτελέσει την αρχή για την πραγμάτωση του σπουδαίου αυτού εγχειρήματος, καθώς θα προσφέρει όλα τα επιστημονικά εφόδια στην εργασία των νέων μας, καλύτερη αξιοποίηση του ευλογημένου καρπού της ελιάς και τεράστια οφέλη για την οικονομία της Λακωνίας και της Ελλάδος γενικότερα. Έχω τη βεβαιότητα ότι η Πολιτεία με την αρωγή των αρμοδίων Υπουργείων και Φορέων, καθώς και όλων των κ.κ Βουλευτών του Νομού μας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αντιπεριφέρειας Λακωνίας, των Δήμων της Λακωνίας, και του Επιμελητηρίου μας, θα συμβάλουν στην κατεύθυνση της ίδρυσης ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ελαιοκομίας, με στόχο την πολυεπίπεδη γνώση της.Τέλος, σας επισυνάπτω τις επιστολές από καθηγητές Πανεπιστημίων και προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τους οποίους επικοινώνησα, για την πρόταση αυτή και με αρκετούς έχω την τιμή να έχω συνεργαστεί. Την υποδέχτηκαν με θέρμη, ενώ όπως αναφέρουν είναι διατεθειμένοι να συνδράμουν όποτε και με όποιον τρόπο τους ζητηθεί.»Τους αναφέρω επιγραμματικά και με αλφαβητική σειρά:Διευθυντής του Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας Σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Yale των Η.Π.Α.MD Καθηγητής, Ιατρικής Σχολής και Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ, Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Ομότιμος καθηγητής, π.Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, Δημοσιογράφος - Σύδνεϋ Αυστραλίας, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (Δεκ. 2022), Βραβείο Προαγωγής Δημοσιογραφίας Ιδρύματος Μπότση (Ιαν.2020)Ερευνητής Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Κλινικών Μελετών Σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Yale των Η.Π.Α., Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, των ΗΠΑ, Φουλμπράϊτερ, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), Βραβείο Αμερικάνικης Εταιρίας Χημικών Λαδιών (AOCS Fellow), Πρόεδρος Διεθνούς Παρατηρητηρίου Οξειδωτικού Στρες, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου επί τιμή, Πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτικό Τμήμα Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Λιπών και Λαδιών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».