Γιαυπάρχει τόση ποικιλομορφία στα πανεπιστήμια και τις χώρες, που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης Times (THE’s World University Rankings) για το 2024 ανά επιστημονικό πεδίο. Στις υψηλότερες θέσεις παραμένουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα τηςκαι τηςΤα 11 κορυφαία επιστημονικά πεδία της συγκεκριμένης λίστας, είναι ενδεικτικά της αυξανόμενης ποικιλομορφίας στα προγράμματα σπουδών, η οποία μάλιστα γίνεται ακόμη πιο φανερή, αν συγκριθεί με την αντίστοιχη της παγκόσμιας κατάταξης των πανεπιστημίων του 2020 ανά μάθημα, ειδικά σε ό,τι αφορά τους τομείς των, την εκπαίδευση , τη(business) και ταΜόλις πέντε χρόνια πριν, στις 10 κορυφαίες θέσεις της λίστας, στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και των οικονομικών, βρίσκονταν μόνοκαιπανεπιστήμια. Αντίθετα, φέτος, δύο από τις θέσεις της δεκάδας έχουν καταληφθεί από κινεζικά ανώτατα ιδρύματα: το πανεπιστήμιοκαι το πανεπιστήμιο τουΕπίσης μία πενταετία πριν, στον τομέα της εκπαίδευσης, τις εννέα από τις 10 κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης «μονοπωλούσαν» τα αμερικανικά και τα βρετανικά πανεπιστήμια, με τονα συμπληρώνει τη δεκάδα. Αντίθετα, το φετινό «top ten» για την εκπαίδευση, διαμορφώνεται από πέντε διαφορετικές χώρες: την, τον, το, τηνκαι τη Μ.Βρετανία . Επιπλέον, αν μία πενταετία πίσω, το 62% των 50 κορυφαίων πανεπιστημίων προέρχονταν μόνο από την Αμερική και την Αγγλία, φέτος το ποσοστό αυτών κατεβαίνει σχεδόν στο μισό - στο 52% - και περιλαμβάνει πανεπιστήμια από 15 διαφορετικές χώρες, όταν στην αντίστοιχη κατάταξη του 2020, τα πανεπιστήμια της λίστας ήταν 12.Στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, το 64% των 50 κορυφαίων πανεπιστημίων αποτελούνταν από αμερικανικά και βρετανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πριν πέντε χρόνια ενώ φέτος, το ποσοστό πέφτει στο 60% και αντιπροσωπεύεται από πανεπιστήμια προερχόμενα από 14 χώρες σε σύγκριση με την αντίστοιχη λίστα του 2020, η οποία περιελάμβανε 12 χώρες.Την πρωτιά και στις 11 διεθνείς κατατάξεις ανά επιστημονικό πεδίο καταλαμβάνουν πανεπιστήμια από τις ΗΠΑ και τη Μ.Βρετανία, με το βρετανικό πανεπιστήμιο της Οξφόρδης να βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο τόσο στις επιστήμεςόσο και στηνΤα πανεπιστήμια της Αμερικής έρχονται πρώτα στα υπόλοιπα εννέα αντικείμενα σπουδών:καικαικαι. Ειδικότερα, για τους τομείς των τεχνών και ανθρωπιστικών σπουδών, τη βιολογία και τις κοινωνικές επιστήμες, στην κορυφαία δεκάδα βρίσκονται φέτος μόνο βρετανικά και αμερικανικά πανεπιστήμια.Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και το πανεπιστήμιοδιακρίνονται για τις περισσότερες κορυφαίες επιστημονικές «τριάδες» πεδίων σπουδών: Το Χάρβαρντ βρίσκεται στην ανώτατη θέση της διεθνούς κατάταξης για τα εξής αντικείμενα:και. Το Στάνφορντ έχει την υψηλότερη θέση για τα ακόλουθα πεδία: τέχνες και ανθρωπιστικές σπουδές, ψυχολογία και συνδυαστικά, τις κοινωνικές επιστήμες αφού στο συγκεκριμένο πεδίο, μοιράζεται την κορυφή με το(Massachusetts Institute of Technology – MIT), το οποίο βρίσκεται, επίσης, στην κορυφή για τους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και των οικονομικών.Μόνο πανεπιστήμια από τιςκαι τηβρίσκονται στην κορυφαία δεκάδα της λίστας στους τομείς των τεχνών και των ανθρωπιστικών σπουδών- Το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης,, μπήκε στη λίστα με τα κορυφαία 100 πανεπιστήμια. Μοιράζεται την 87 η θέση και ανέβηκε αρκετά πιο ψηλά, καθώς βρισκόταν μεταξύ των θέσεων 151- 175.





- Το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στην, επίσης κατέλαβε μία θέση μέσα στα πρώτα 100 πανεπιστήμια – συγκεκριμένα, βρίσκεται πλέον στην 93 η θέση έναντι των θέσεων 126-150, που ήταν πέρσι.διπλασίασε τον αριθμό των πανεπιστημίων της στην κορυφαία δεκάδα φέτος ενώ πέρσι εμφανίστηκε στη λίστα της κατάταξης με δύο πανεπιστήμια. Ειδικότερα, το πανεπιστήμιο τουσημείωσε σημαντική άνοδο, καθώς ανέβηκε πέντε θέσεις από την περσινή χρονιά: από το ν.15 πέρσι, φέτος ήρθε 10ο, εισχωρώντας για πρώτη φορά στο τοπ 10. Το πανεπιστήμιο Τσίνγκουα ήταν το πρώτο κινεζικό πανεπιστήμιο, που μπήκε στην κορυφαία δεκάδα των πανεπιστημίων πέρσι, κατακτώντας την 8 η θέση, την οποία διατηρεί και φέτος.- Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ανέβηκε φέτος μία θέση και βρίσκεται πλέον στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.- Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Πολιτικής Επιστήμης του Λονδίνου (London School of Economics and Political Science – LSE) βγήκε φέτος εκτός της πρώτης δεκάδας, αφού έπεσε στην 11η θέση.- Το πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και το πανεπιστήμιο της Μασσαχουσέτης έκαναν φέτος την είσοδό τους στην ομάδα των κορυφαίων 100 πανεπιστημίων, καταλαμβάνοντας την 79η και από κοινού την 80 η θέση αντίστοιχα. Πέρσι, βρίσκονταν στην ομπρέλα των θέσεων 101-125 και 126-150 αντίστοιχα.- Αν και ο χώρος των επιστημών υγείας εμφανίζει το μεγαλύτερο εύρος σε χώρες προέλευσης πανεπιστημίων, φέτος δεν παρουσιάζει κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στις θέσεις κατάταξης σε σχέση με την περσινή χρονιά.- Το πανεπιστήμιοστην, το οποίο πέρσι είχε βγει εκτός δεκάδας,καταλαμβάνοντας την 11 η θέση, φέτος όχι μόνο ξαναμπήκε στην κορυφαία δεκάδα αλλά σκαρφάλωσε πέντε θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 6η θέση.- Το πανεπιστήμιο τηςστηναπό τη 15 η θέση πέρσι, κατάφερε να έρθει φέτος στη 10η θέση, μπαίνοντας με αυτό τον τρόπο στην κορυφαία δεκάδα.- Στη Μ.Βρετανία, τοτουέπεσε φέτος στη 13η θέση από την 10η που ήταν πέρσι, έχοντας μάλιστα ανέβει τότε κατά δύο θέσεις.- Από τις πέντε θέσεις στην κορυφαία δεκάδα των πανεπιστημίων πέρσι, ηφέτος χάνει μία θέση, καταλαμβάνοντας τέσσερις πλέον.Τα 10 καλύτερα πανεπιστήμια στην πληροφορική.Μεταξύ των κορυφαίων 100 πανεπιστημίων της παγκόσμιας λίστας κατάταξης, παρατηρείται αυξανόμενη ποικιλομορφία με έξι νέες χώρες να εισέρχονται στη συγκεκριμένη ομάδα: η, η, η, η, η- Η Μ.Βρετανία και η Αυστραλία έχουν δύο λιγότερα πανεπιστήμια σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.- Η εκπαίδευση αποτελεί το κορυφαίο αντικείμενο σπουδών στην Κίνα, Καζακστάν, Τουρκία και Ισπανία.- Το Πανεπιστήμιο Τζινγκουα της Κίνας μπήκε πλέν στην κορυφαία δεκάδα, καταλαμβάνοντας την 7η θέση.- Το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Μίτσιγκαν στην Αμερική βγαίνει εκτός κορυφαίας δεκάδας φέτος, ενώ πέρσι είχε καταφέρει να συμπεριληφθεί. Από την 9η θέση πέρσι, φέτος υποχώρησε στη 13η.- Το Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα στον Καναδά φέτος συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 100 του κόσμου, καταλαμβάνοντας από κοινού με άλλο πανεπιστήμιο την 75η θέση, όταν πέρσι βρισκόταν μεταξύ των θέσεων 126-150.- Το Πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν στην Ολλανδία, επίσης συμπεριλαμβάνεται φέτος στα κορυφαία 100, αφού κατέλαβε την 80η θέση. Πέρσι βρισκόταν μεταξύ των θέσεων 126-150.- Τοτου Λονδίνου συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 10 πανεπιστημίων του κόσμου, αφού από την 11 η κοινή θέση με άλλο πανεπιστήμιο πέρσι, φέτος βρίσκεται στην 8η θέση.- Το Πανεπιστήμιοστην Αμερική έχει επίσης εισαχθεί στην κορυφαία δεκάδα, μετακινούμενο από την 11η κοινή θέση πέρσι, στην 9η θέση για φέτος.- Το Πανεπιστήμιο Άαρχους της Δανίας μπαίνει στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια, καθώς από τις θέσεις 126-150 που βρισκόταν πέρσι, φέτος βρίσκεται στην 93η θέση από κοινού με άλλο πανεπιστήμιο.- Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Τόκυο στην Ιαπωνία επίσης εισέρχεται στη λίστα με τα κορυφαία 100 πανεπιστήμια, μετακινούμενο από τις θέσεις 126-150 στην από κοινού με άλλο 93 η θέση φέτος.- Η Ινδία ηγείται των νεοεισερχόμενων πανεπιστημίων επάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, με 14 πανεπιστήμια – σε σύγκριση με πέρσι. Ωστόσο, μόνο ένα από τα πανεπιστήμια αυτά βρίσκεται στην ομπρέλα θέσεων 101-125 όταν τα υπόλοιπα βρίσκονται μεταξύ των θέσεων 401- 500 ή και χαμηλότερα.- Το Imperial College του Λονδίνου έχει φέτος εισχωρήσει στην κορυφαία δεκάδα των πανεπιστημίων. Βρίσκεται πλέον στη 10η θέση, ανεβαίνοντας τέσσερις θέσεις από πέρσι (14η).- Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο των Παρισίων (Institut Polytechnique de Paris) σπάει φέτος το φράγμα της κορυφαίας εκατοντάδας και καταλαμβάνει την 99η θέση, ενώ πέρσι βρισκόταν μεταξύ των θέσεων 101-125.- Φέτος, υπάρχουν πέντε περισσότερα αμερικάνικα πανεπιστήμια μεταξύ των κορυφαίων 300, σε σύγκριση με πέρσι.- Η Ινδία εμφανίζει τα περισσότερα νεοεισερχόμενα πανεπιστήμια στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο – 20 – σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Αν και μόνο ένα από αυτά βρίσκεται στις θέσεις 101-125. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται μεταξύ των θέσεων 301-400 ή και χαμηλότερα.- Η Νομική είναι το επιστημονικό πεδίο με την υψηλότερη διεθνή κατάταξη στα πανεπιστήμια τηςτης, της, τηςκαι της- Τοτης Αμερικής έχει ανέβει φέτος πέντε θέσεις σε σχέση με πέρσι – από την 6η θέση, βρίσκεται πλέον στην 1η- Ηέχει αυξήσει την παρουσία της στην λίστα των 100 κορυφαίων πανεπιστημίων, καθώς από πέντε πανεπιστήμια πέρσι, φέτος έχει επτά. Αντίθετα, η Αυστραλία αποδυναμώνεται φέτος: από εννέα πανεπιστήμια πέρσι, πέφτει πλέον στα έξι.- Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τηςκάνει ξανά την είσοδό του στην κορυφαία δεκάδα των πανεπιστημίων, μετακινούμενο από τη 12 η θέση πέρσι στην 4η θέση που μοιράζεται με άλλο πανεπιστήμιο.- Το Πανεπιστήμιο τουστη Νορβηγία ανεβαίνει φέτος 20 θέσεις, από την κοινή 64η θέση πέρσι, στην επίσης κοινή 43η θέση φέτος.- Το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας στηεισέρχεται στα κορυφαία 100, σκαρφαλώνοντας στην 57η θέση φέτος από τις θέσεις 151-175 που ήταν πέρσι.- Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, φέτος τα νεοεισερχόμενα στη λίστα πανεπιστήμια για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών είναι: 8 από τη Μ.Βρετανία, 6 από την Ισπανία και 6 από την Ιταλία.- Τα αμερικάνικα πανεπιστήμια κυριαρχούν στην πρώτη δεκάδα, καθώς καταλαμβάνουν τις 7 θέσεις ενώ το πανεπιστήμιοβρίσκεται στην κορυφή.- Το Πανεπιστήμιο τουπλησιάζει όλο και περισσότερο την πρώτη δεκάδα: από τη 18 η θέση πέρσι, φέτος βρίσκεται από κοινού με άλλο πανεπιστήμιο στη 12η θέση.- Το Πανεπιστήμιο τηςστην Ιαπωνία, ενώ πέρσι βρισκόταν από κοινού με άλλο πανεπιστήμιο στην 100η θέση, βρίσκεται φέτος – επίσης από κοινού – στην 68 η θέση.- Το Πανεπιστήμιο(Purdue University West Lafayette) στην Αμερική μπήκε φέτος στη λίστα με τα κορυφαία 100 πανεπιστήμια: από τις θέσεις 126-150 πέρσι, βρίσκεται φέτος από κοινού με άλλο στην 84 η θέση.- Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας τηςέχει ανέβει φέτος τρεις θέσεις από πέρσι, καταλαμβάνοντας την κορυφή για το αντικείμενο των φυσικών επιστημών.- Ηείναι η μόνη χώρα εκτός της Μ.Βρετανίας και της Αμερικής, που έχει ένα πανεπιστήμιο στην κορυφαία δεκάδα, με το ETH Zurich στην 9η θέση.- Το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης, μπήκε φέτος στη λίστα με τα κορυφαία 100 πανεπιστήμια, στην 97η θέση ενώ πέρσι βρισκόταν μεταξύ των θέσεων 101-125.- Η Αμερική έχει φέτος τέσσερα περισσότερα πανεπιστήμια μεταξύ των κορυφαίων 100, οπότε από 34 πανεπιστήμια που την εκπροσωπούσαν πέρσι για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών, φέτος έχει 38.- Τα περισσότερα πανεπιστήμια στον τομέα των φυσικών επιστημών είναι αμερικανικά: 163.- Το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο τα πανεπιστήμια της Μ.Βρετανίας εμφανίζουν την υψηλότερη κατάταξη, είναι οι φυσικές επιστήμες, λαμβάνοντας υπόψη χώρες με τουλάχιστον 10 πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται διαρκώς στη διεθνή κατάταξη. Η Μ.Βρετανία έρχεται 5η στον κόσμο για το αντικείμενο αυτό.- Το Πανεπιστήμιο τουστον Καναδά βρίσκεται πλέον στην πρώτη δεκάδα των πανεπιστημίων, μετακινούμενο εννέα θέσεις: από τη 19 πέρσι, στην 10η φέτος. Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο του τοπ 10, που δεν προέρχεται από την Αμερική ή τη Μ. Βρετανία.- Το Πανεπιστήμιο τουστην Αμερική, το οποίο είχε πέσει πέρσι από τη 10η στη 12η θέση, ξαναβρίσκει φέτος τη θέση του στη δεκάδα, αφού έρχεται στην 9η θέση.- Το Πανεπιστήμιο του Γκεντ στοβρίσκεται μόλις μία θέση μακριά από τα κορυφαία 50 πανεπιστήμια, εξασφαλίζοντας την 51η θέση αντί της 69ης, που κατείχε από κοινού με άλλο πανεπιστήμιο πέρσι.- Το Νόρμαλ Πανεπιστήμιο του Πεκίνου (Beijing Normal University) βρίσκεται φέτος μεταξύ των κορυφαίων 100 του κόσμου, καθώς καταλαμβάνει την 68η θέση έναντι των θέσεων 101-125, που βρισκόταν πέρσι.- Η Αμερική έχει τέσσερα περισσότερα πανεπιστήμια φέτος μεταξύ των κορυφαίων 100 σε σχέση με πέρσι, φτάνοντας πλέον τα 44 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα- Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής για τις κοινωνικές επιστήμες, το έχει η Μ.Βρετανία με 95 πανεπιστήμια να βρίσκονται στη διεθνή κατάταξη.- Στην κορυφαία δεκάδα βρίσκονται επτά αμερικάνικα πανεπιστήμια και τρία βρετανικά.- Μεταξύ των κορυφαίων 100 πανεπιστημίων, βρίσκεται πλέον το Πανεπιστήμιο Autonomous της Βαρκελώνης, που κατέλαβε φέτος την 85η θέση έναντι των θέσεων 101-125, που βρισκόταν πέρσι.- Δύο νέα αμερικανικά πανεπιστήμια μπήκαν στα κορυφαία 250 φέτος για το αντικείμενο των κοινωνικών σπουδών.Η Γερμανία και η Ολλανδία βρίσκονται στην κορυφή των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις στην ηπειρωτική Ευρώπη ανά αριθμό πανεπιστημίων μέσα στη λίστα με τα κορυφαία 50 πανεπιστήμια ανά επιστημονικό πεδίο.Σε σύγκριση με την Παγκόσμια Κατάταξη των Πανεπιστημίων για το 2020, φαίνεται πως «σπάει» το μέχρι πρότινος «αρραγές» μπλοκ του διδύμου, αφού έχει μικρότερη παρουσία σταστα πεδία των, τηντηκαι ταΣχετικά με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας διεθνούς κατάταξης των πανεπιστημίων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ακόλουθα:Ορισμένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στο STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), δηλαδή στις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, την επιστήμη των μηχανικών και τα μαθηματικά, βρίσκονται στηκαι στηενώ άλλα συμπαγή εκπαιδευτικά σχήματα, που εστιάζουν περισσότερο σε επιστημονικά πεδία εκτός δικτύου STEM, βρίσκονται στηκαιΟι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στις σπουδές υγείας.Οι χώρες τηςκαθώς και οι, εστιάζουν στην, τηκαι τις(φυσική, χημεία, γεωεπιστήμη, γεωλογία, επιστήμες του διαστήματος, αστρονομία, επιστήμη των υλικών κ.α.)Τα πανεπιστήμια τηςδιακρίνονται περισσότερο για τηενώ εκείνα τηςκαιείναι περισσότερο εστιασμένα στιςείναι πιο προσανατολισμένη σε μη-επιστημονικά αντικείμενα σπουδών.των βρετανικών πανεπιστημίων είναιγια όλα τα επιστημονικά πεδία φέτος.Σε ό,τι αφορά τα νεοεισερχόμενα πανεπιστήμια, ηγετική θέση κατακτά η Ινδία με 20 ιδρύματα στον τομέα της μηχανικής και 14 στον τομέα της πληροφορικής. Ωστόσο, μόνο ένα από τα πανεπιστήμια αυτά, βρίσκεται μέσα στην ‘ομπρέλα’ των θέσεων 101-125 ενώ τα υπόλοιπα, βρίσκονται στις θέσεις 301-400 ή και χαμηλότερα.Η λίστα της παγκόσμιας κατάταξης των πανεπιστημίων των Times (THE’s World University Rankings 2024) για το 2024 καταρτίζεται από στοιχεία με βάση την πιο περιεκτική, αυστηρή και ισορροπημένη διεθνή κατάταξη, με βάση την αξιολόγηση πανεπιστημίων απ’όλο τον κόσμο και το εκτενές ερευνητικό τους έργο.Χρησιμοποιούνται 18 κοινοί δείκτες επιδόσεων – έναντι των αντίστοιχων 13 πέρσι – οι οποίοι ομαδοποιούνται γύρω από πέντε πυλώνες: διδασκαλία, ποιότητα έρευνας, ερευνητικό περιβάλλον, εξωστρέφεια και σύνδεση με τη βιομηχανία. Στους τέσσερις από τους πέντε νέους δείκτες αξιολόγησης, περιλαμβάνονται τρεις, οι οποίοι εξετάζουν την ποιότητα της έρευνας των πανεπιστημίων και ένας, ο οποίος εξετάζει την πατεντοποίηση στο χώρο της βιομηχανίας. Σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά πεδία, γίνεται προσεκτική επαναβαθμονόμηση της μεθοδολογίας για κάθε ένα από αυτά, με τις παραμέτρους να αλλάζουν έτσι, ώστε να προσαρμόζονται στο κάθε αντικείμενο σπουδών ξεχωριστά.Όπως δήλωσε οδιευθυντικό στέλεχος Διεθνών Σχέσεων: «Η παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων ανά επιστημονικό πεδίο, προσφέρει περαιτέρω στοιχεία μίας ξεκάθαρης τάσης, η οποία ήδη διαφαινόταν και στις Διεθνείς Κατατάξεις, αυτή της φθίνουσας κυριαρχίας των πανεπιστημίων της Αμερικής και της Μ.Βρετανίας.Οι χώρες της Ανατολικής Ασίας συνεχίζουν να ενδυναμώνονται σε κομβικούς επιστημονικούς τομείς με τα Κινεζικά πανεπιστήμια κυρίως να ξεχωρίζουν, όπως επίσης και τα πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης.Οι Διεθνείς Κατατάξεις της Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά επιστημονικό πεδίο των Times αναπτύσσουν τους ίδιους αυστηρούς και αξιόπιστους 18 δείκτες επιδόσεων με τις Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων και παρέχουν πολύτιμη, πλούσια ανά πεδίο θεώρηση ώστε να βοηθούν στην πληροφόρηση των κυβερνήσεων κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών τους και των θεσμικών στρατηγικών.Η λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις των πανεπιστημίων επάνω σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία αποτελεί, επίσης, μία πηγή ενημέρωσης ζωτικής σημασίας για εκατομμύρια υποψήφιους σπουδαστές, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα στοιχεία για τη διεθνή κατάταξη των πανεπιστημίων από τη λίστα Times, παρέχοντάς τους ενδελεχή και βαθιά πληροφόρηση, που θα τους βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση που θα λάβουν».Φέτος, που είναι η 20η χρονιά για τις λίστες Παγκόσμιας Κατάταξης των Πανεπιστημίων, έχουν αξιολογηθεί 1,904 πανεπιστήμια – έναντι 1.799 πέρσι – από 108 χώρες και περιοχές.Το να διαμορφωθεί η λίστα της διεθνούς κατάταξης των πανεπιστημίων αποτελεί μία σημαντική «άσκηση», με τροφοδότηση στοιχείων από μία ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 65.000 απαντήσεις και στοιχεία βιβλιομετρίας, που αντιστοιχούν σε ερευνητικές εργασίες και βιβλιογραφικές παραπομπές, οι οποίες εξετάστηκαν και οι οποίες υπερβαίνουν τις περσινές κατά 1 εκατομμύριο. Επιπλέον, για το 2024 έχουν εξεταστεί 134 εκατομμύρια παραπομπές σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα, όπου είχαν εξεταστεί 121 εκατομμύρια παραπομπές.