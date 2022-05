Πρόσωπο της xρονιάς ο Γιώργος Χατζημαρκάκης στο World Hydrogen 2022 Summit & Exhibition

Κλείσιμο





Το βραβείο «Hydrogen Person of the Year Award» απονεμήθηκε, ως σημαντικό παράγοντα που προωθεί το Υδρογόνο στηνκαι παγκοσμίως, επιταχύνοντας έτσι τη συνεργασία και την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Το βραβείο απονεμήθηκε στις 9 Μαΐου 2022 σε μια τελετή στο Rotterdam Ahoy, στο πλαίσιο της World Hydrogen 2022 Summit & Exhibition, που διοργανώνεται από το Sustainable Energy Council σε συνεργασία με την επαρχία Zuid Holland, την πόλη του Ρότερνταμ και το λιμάνι του Ρότερνταμ.Έξι νικητές ανακοινώθηκαν στατη Δευτέρα (9 Μαΐου) σε μια σειρά διαφορετικών κατηγοριών.Το βραβείο Green Hydrogen Project Award απονεμήθηκε στηνμε στόχο να χρησιμοποιήσει πράσινο υδρογόνο για μια βιώσιμη πόλη στη Σαουδική Αραβία.Τοαπονεμήθηκε στη Maersk για την πρωτοποριακή σειρά 12 θαλάσσιων πλοίων εμπορευματοκιβωτίων που θα μπορούσαν να λειτουργούν με ουδέτερο άνθρακα μεθανόλη από πράσινο υδρογόνο.Μαζί με αυτό, απονεμήθηκε τοστον Randolf Weterings, Electrification and Hydrogen στο λιμάνι του Ρότερνταμ για την ενσωμάτωση διαφόρων πρωτοβουλιών, έργων και εταιρειών που διαδραματίζουν ρόλο στην επιχείρηση υδρογόνου του Λιμένα του Ρότερνταμ.Το βραβείο μεταφοράς υδρογόνου απονεμήθηκε στην Hyzon Motors για τη γρήγορη ανάπτυξη φορτηγών κυψελών καυσίμου υδρογόνου και βαρέων επαγγελματικώνΤοαπονεμήθηκε στο λιμάνι του Ρότερνταμ για δεύτερη συνεχή χρονιά, για την ηγεσία της ανάπτυξης ενός κόμβου υδρογόνου, εστιάζοντας σε ένα ευρύ πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης που συνδέει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.Το τελικό βραβείο «Hydrogen Person of the Year Award» απονεμήθηκε στον Γιώργο Χατζημαρκάκη, CEO της Hydrogen Europe, ως σημαντικό παράγοντα που προωθεί το Υδρογόνο στην Ευρώπη και παγκοσμίως, επιταχύνοντας έτσι τη συνεργασία και την ανάπτυξη της βιομηχανίας.Ο Chris Hugall,, κατά την απονομή των βραβείων δήλωσε: «Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους νικητές των World Hydrogen Awards 2022 και να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες από εσάς που υποβάλατε υποψηφιότητες για τα πιο διάσημα Βραβεία στον κλάδο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα από αυτούς τους παγκόσμιους πρωτοπόρους του υδρογόνου, οι οποίοι ανοίγουν πραγματικά το δρόμο για τη βιομηχανία, σημειώνοντας τεράστια βήματα πάνω στα οποία μπορούν να χτίσουν άλλοι. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τη βιομηχανία και να γιορτάσουμε περισσότερες από τις φανταστικές επιτυχίες της».«Είναι μεγάλη τιμή για μένα αλλά και για τους συνεργάτες μου στην Hydrogen Europe η σημερινή βράβευση.Η εμπιστοσύνη που δείχνει η παγκόσμια βιομηχανία στο προσωπό μου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα αλλά και μεγάλη ευθύνη συνάμα. Το πράσινο Υδρογόνο είναι το καύσιμο του Μέλλοντος! Οι τεχνολογίες του υδρογόνου, αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη και την Παγκόσμια Κοινότητα καθώς συνδέονται ενεργά με την ευρεία ανάπτυξη των ΑΠΕ που αποτελούν ήδη σημαντική προτεραιότητα για τη Ευρώπη και θα μπορούσαν να την καταστήσουν σημαντικότατο γεωπολιτικό παίκτη στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα. Η Ευρώπη πρέπει πάντα να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και να πραγματοποιήσει παραγωγικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια για να μην μείνει ουραγός των εξελίξεων. Είναι και μια ευκαιρία τώρα με την Ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση να παραδειγματιστούμε και να στραφούμε προς το Πράσινο Υδρογόνο! Το Μέλλον είναι εδώ και δεν μπορεί αλλά και δεν πρέπει να περιμένει!»είναι CEO της Hydrogen Europe και εργάζεται εκεί από το 2016. Πριν ήταν εκπρόσωπος της Infineon Technologies στις Βρυξέλλες και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2004 - 2014) μεταξύ άλλων στην Επιτροπή ITRE (Βιομηχανία, Τεχνολογία, Έρευνα και Ενέργεια) όπου συνέφερε κι έθεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την πρώτη και τη δεύτερη κοινή επιχείρηση για υδρογόνο και κυψέλες καυσίμων. Το 2007 εξελέγη «ευρωβουλευτής της χρονιάς» από τους συναδέλφους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κατηγορία «Έρευνα και Καινοτομία». Το 2015 διορίστηκε πρέσβης για την Ελλάδα. Ο κ. Χατζημαρκάκης γεννήθηκε στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας. Κατέχει γερμανική και ελληνική υπηκοότητα, πτυχίο