Χρύσα Κατσαρίνη: «Παραλίγο να ήμουν κι εγώ στη θέση της Γαρυφαλλιάς»

Η γνωστή stand up comedianσχολίασε μέσω των social media τον τραγικό θάνατο που βρήκε η 26χρονη Γαρυφαλλιάς Ψαράκου από τα χέρια του 30χρονου συντρόφου της. Η κωμικός που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2009 στην ταινία μικρού μήκους (3 λεπτών) «Παράνοια», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σταυρίδη ενώ έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 2014, όταν έκανε guest εμφάνιση -κωμικού σχολιαστή- στην εκπομπή του Alpha «Νικ Ο Κλοκ», με παρουσιαστή τοναποκάλυψε πως παραλίγο και η ίδια να βρεθεί στη θέση της Γαρυφαλλίας.Όπως χαρακτηριστικά γράφει, νιώθει πως πρέπει να μοιραστεί 2-3 σκέψεις της, καθώς έχει βρεθεί κυριολεκτικά, μια ανάσα μακριά από το να γίνει «».«Όταν βρίσκεσαι σε σχέση με έναν επικίνδυνο άνθρωπο, έχεις την τάση να αγνοείς την εσωτερική σου φωνή που σε προειδοποιεί. Γιατί πάντα βλέπουμε τα σημάδια, όμως επιλέγουμε να τα αγνοήσουμε», υπογραμμίζει η Χρύσα Κατσαρίνη.«Μερικά σημάδια που επέλεξα εγώ να αγνοήσω είναι τα εξής: Ασκούσε λεκτική βία σχεδόν σε καθημερινή βάση από ένα σημείο και μετά, είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι μου, κλοτσούσε έπιπλα, έσπαγε αντικείμενα στο σπίτι, ερχόταν με φόρα καταπάνω μου και πίεζε το κούτελο του στο δικό μου, έπιανε και έσφιγγε το χέρι μου όταν σε ένα καβγά προσπαθούσα να τοποθετηθώ», σημειώνει η stand up comedian.«Όσο στο ενεργητικό του είχε μόνο αυτά, τεχνικά δεν είχε σηκώσει ακόμα χέρι. Όλα όμως έδειχναν πως θα το κάνει.», συμπληρώνει η Χρύσα Κατσαρίνη.«Το γιατί επιλέγουμε να αγνοήσουμε τα σημάδια, είναι διαφορετικό για την καθεμία μας. Ίσως γιατί είχε βίαιο πατέρα και η λεκτική βία τής φαίνεται οικεία. Ίσως γιατί νιώθει πως εκείνη θα κάνει τη διαφορά και θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Ίσως γιατί απλά τον αγαπάει πολύ και δεν μπορεί να δεχτεί πως θα μπορούσε ποτέ να την βλάψει», υποστηρίζει ακόμη.Στη συνέχεια θέλοντας αναφέρει πως «- Όχι, δεν ειναι πιεσμένος αυτή την περίοδο. Ακομα και να είναι, αυτο δεν δικαιολογεί την βίαιη συμπεριφορά του απέναντι σου.- Όχι, δεν φταις εσύ. Σου ρίχνει ευθύνες. Σε κατηγορεί που "τον έφτασες σε αυτό το σημείο". ΔΕΝ ΦΤΑΙΣ ΕΣΎ. Ακόμα και αν ξεκίνησες έναν καυγά, αν σηκώσει χέρι πάνω σου, αυτό σημαίνει πως νιώθει την άνεση να το κάνει. Θεώρησε πως έχει δικαίωμα πάνω στο σώμα σου. Αυτό το πράγμα βρίσκεται μέσα του. Δεν θα το αλλάξεις, ο, τι και να κάνεις.- Ναι, θα το ξανακάνει. Ο, τι και αν σου πει. Αν κλαίει, αν σου ορκιστεί πως συμβαίνει πρώτη φορά και δεν θα το ξανακάνει ποτέ... Πίστεψε με, θα το ξανακάνει.- Όχι, δεν σε αγαπάει. Το ξέρω ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να σε πείσει για το αντίθετο. Θα είναι τρυφερός, υπέροχος σύντροφος. Θα κάνει πράγματα που λιώνουν την καρδούλα σου. Αλλά συνεχίζει να είναι ο άνθρωπος που μπόρεσε να σε πληγώσει. Είτε με λεκτική, είτε με σωματική βία. Διαβάζεις αυτές τις λέξεις και παρόλο που όλα αυτά σου ακούγονται οικεία, συνεχίζεις να αντιστέκεσαι και να σκέφτεσαι πως στην δική σου περίπτωση δεν ισχύει. Εσένα σε αγαπάει. Αλλά δεν σε αγαπάει. Σκεψου... Πόσο ακατανόητο, πόσο μακρινό και αδύνατο σου φαίνεται το σενάριο να του κάνεις κακό; Αν η απάντηση σου είναι "πολύ", τότε μπορείς να καταλάβεις την διαφορά ανάμεσα στο να αγαπάς κάποιον και στο να τον θεωρείς κτήμα σου».Αυτό το κείμενο δεν γράφτηκε με σκοπό να επιρριφθουν ευθύνες στις γυναίκες που δεν φεύγουν. Όποιος δεν έχει βιωσει μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να αντιληφθεί την δυσκολία της φυγής. Κάποιες τα καταφέραμε. Οι τυχερές. Οι άλλες, είναι γραμμένες με κόκκινα γράμματα σε πανό. Μεγαλώνουν αυτή την απαίσια λίστα των γυναικών που δολοφονήθηκαν από τους αντρες που αγάπησαν», συνεχίζει η Χρύσα Κατσαρίνη.«Αυτός ο φαύλος κύκλος δεν θα κλείσει ποτέ, αν δεν μεγαλώσουμε ανθρώπους που θα σέβονται την ζωή, τα όρια και τις επιλογές των συνανθρώπων τους. Ελπίζω οι γενιές που θα έρθουν, να κάνουν την διαφορά. Αυτό το κείμενο γράφτηκε ακριβώς γιατί, μέχρι να δούμε αυτή την διαφορά και την λίστα των ονομάτων να παγώνει, πρέπει να προσέχουμε η μία την άλλη.», καταλήγει η stand up comedian.