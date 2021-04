Σχολεία: Τι θα ισχύσει για εξετάσεις, παράταση, self test, voucher

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.





Στις 14 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 15 του μήνα για τα Επαγγελματικά ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις , στις 10 Μαϊου επιστρέφουν οινηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων στα σχολεία με δύο self test , παρατείνεται το, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως , ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία, νωρίτερα το Σεπτέμβριο.Η κ. Κεραμέως σε συνέντευξη Τύπου δημοσιοποίησε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εφέτος προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις , επισημαίνοντας ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στην εμβάθυνση της ύλης στις φυσικές τάξεις και λόγω πίεσης των παιδιών. «Αφουγκραζόμαστε τη γενικευμένη πίεση της φετινής χρονιάς και δεύτερον για να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στη δια ζώσης εμβάθυνση της ύλης» είπε η κ. Κεραμέως τονίζοντας ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν για τα νηπιαγωγεία δημοτικά γυμνάσια και λύκεια στις 10 Μαϊου, με όλα τα μέτρα προστασίας. Σε ό,τι αφορά στα self test ξεκαθάρισε ότι θα διανέμονται δωρεάν και θα πρέπει να τα προσκομίζουν στο σχολείο Δευτέρα και Πέμπτη, όπως οι μαθητές του λυκείου κάνουν ήδη. Ο βαθμός ετήσιας απόδοσης κάθε μαθητή θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών α’ και β’ τετραμήνου.Σε ό,τι αφορά στηνη κ. Κεραμέως είπε ότι το ΙΕΠ έχει στείλει στα σχολεία οδηγίες σχετικά με την κάλυψη της ύλης αλλά και οδηγίες για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών στις παρούσες συνθήκες κατά την επιστροφή τους στη δια ζώσης διδασκαλία.Επίσης, ανακοινώθηκε και επίσημα ητου σχολικού έτους για τα μεν νηπιαγωγεία και δημοτικά θα λήξει Παρασκευή 25 Ιουνίου ενώ τα μαθήματα στα γυμνάσια και τα λύκεια θα ολοκληρωθούν στις 11 Ιουνίου.Επίσης, η υπουργός γνωστοποίησε τη δυνατότητα έναρξης των κατατακτηρίων εξετάσεων για πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές μετά τις 20 Μαΐου. Αναφορικά με τις εξετάσεις στα Πανεπιστήμια πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δοθεί η δυνατότητα για επιλογή τρόπου εξετάσεων στα πανεπιστήμια.Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς τονίστηκε στη συνέντευξη ότι έχουν εμβολιαστεί 9.500 εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των αδιάθετων εμβολίων, ενώ αναφορικά με τα self-tests σημείωσε ότι έχουν βγει θετικά 1.753 self tests από μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Self test δύο φορές την εβδομάδα. Tα τμήματα που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους, μετά την επαναλειτουργία των σχολείων, είναι 269.Η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 7.000 δόσεις σε εκπαιδευτικούς, προσωπικό και μαθητές άνω των 16 ετών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. «Απευθύνω ευρύ κάλεσμα προς όλους τους εκπαιδευτικούς μας να θωρακίσουν την υγεία τους, όπως είπε και ο πρωθυπουργός χθες, με αυτό το μεγάλο δώρο της επιστήμης», τόνισε η κ. Κεραμέως.Ως προς τα self-tests, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στα στοιχεία του ΕΟΔΥ (21.4.2021) σύμφωνα με τα οποία είχαν καταγραφεί 834.819 ηλεκτρονικές δηλώσεις αυτοδιαγνωστικού αποτελέσματος από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες ,συμπεριλαμβανομένων και αυτών εκτός σχολικής κοινότητας, και από αυτούς εν τέλει καταγράφηκαν αθροιστικά μέχρι σήμερα 1.753 επιβεβαιωμένα θετικά αποτελέσματα.«Πάνω από 1.700, ασυμπτωματικοί ως επί το πλείστον, συμπολίτες μας έμαθαν χάρη στα self-tests ότι είναι φορείς του ιού, παρέμειναν χάρη στα σπίτια τους, βάζοντας φρένο στη διασπορά του ιού. Μαζί με το εμβόλιο, πρόκειται για ένα ισχυρό όπλο που έχουμε πλέον στη φαρέτρα μας για τον περιορισμό της πανδημίας, για να σπάσουμε τη μετάδοση του ιού», υπογράμμισε η κ.Κεραμέως, η οποία στη συνέχεια ευχαρίστησε θερμά μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης «για τη συνεργασία τους, τη στάση ευθύνης, την προσαρμοστικότητά τους, την ανταπόκρισή τους σε αυτό το κάλεσμα για την προστασία της υγείας όλων μας», και επεσήμανε ότι με τα αυτοδιαγνωστικά τεστ «ερχόμαστε άλλο ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή μας στην κανονικότητα».«Τα self test είναι ένα πολύτιμο εργαλείο γι’ αυτό που είναι… Μας βοηθάει να εντοπίσουμε νωρίτερα ανθρώπους οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον ασυμπτωματικοί. Ήδη στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σελφ τεστ βρέθηκαν 600 άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν γνώριζαν καν, δεν είχαν την υπόνοια ότι είναι φορείς του ιού, συνεπώς κυκλοφορούσαν και θα είχαν βρεθεί στις τάξεις, με τον κίνδυνο να μεταδώσουν τον ιό σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.«Έχουμε παραπάνω από 1% των τμημάτων της χώρας τα οποία είναι κλειστά. Όταν ένα κρούσμα επιβεβαιώνεται ως θετικό κλείνει όλο το τμήμα. Έχουμε πάνω από 2% των σχολείων της χώρας τα οποία επίσης είναι κλειστά, βάσει του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ως προς τα voucher, για το πρόγραμμα « Ψηφιακή Μέριμνα », για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop) για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές 4-24 ετών, η υπουργός αναφέρθηκε στα τελευταία στοιχεία σύμφωνα με τα οποία έχουν εγκριθεί αιτήσεις για 367.868 παιδιά ενώ έως τώρα 77.543 vouchers εξαργυρώθηκαν σε καταστήματα.