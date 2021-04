Self test: Οδηγίες για το πώς γίνεται - Όλη η διαδικασία(βίντεο)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ταείναι υποχρεωτικά από την Δευτέρα 19 Απριλίου για μια σειρά κλάδων και επαγγελμάτων.Η χώρα έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση του προγράμματος των μαζικών δωρεάν self tests του πληθυσμού για το ασφαλέστερο άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων.Η πλατφόρμαγια τα self tests των εργαζομένων είναι ανοιχτή. Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους μόνο με αρνητικό τεστ.Στοντεστ θα πρέπει να κάνουν όσοι απασχολούνται σε λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών), στην εστίαση, στις μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές), στις υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, αλλά και σε υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.Στο, καλούνται σε υποχρεωτικό έλεγχο με self test οι υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», οι απασχολούμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Τα τεστ αυτοδιάγνωσης θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα και για όσους το αμελήσουν ταθα είναι «τσουχτερά». Ο εργοδότης θα κληθεί να πληρώσει 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο στην περίπτωση που τον απασχολεί με θετικό τεστ και 500 ευρώ ανά εργαζόμενο εάν τον απασχολεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test.Παραμένει η ισχυρή σύσταση για αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, αφού το self test, είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο που αφορά κυρίως στην έγκαιρη ανίχνευση ασυμπτωματικών φορέων.-Απολυμαίνουμε χέρια και κατεβάζουμε τη μάσκα-Εισχωρούμε την μπατονέτα γύρω στα 4-5 εκατοστά μέσα στη μύτη και το περιστρέφουμε-Ανοίγουμε το σωληνάριο με το υγρό που περιέχεται στη διαδικασία και βάζουμε μέσα την μπατονέτα-Περιστρέφουμε την μπατονέτα για 15 δευτερόλεπτα-Πιέζουμε στη μέση ώστε να «τραβήξει» από την μπατονέτα όλο το υλικό-Ανοίγουμε τον φάκελο όπου περιέχεται η βάση (μια πλάκα) του τεστ-Ανοίγουμε το μπουκαλάκι με το υγρό και ρίχνουμε 3 ή 4 σταγόνες στην πρώτη οπή της βάσηςΤο αποτέλεσμα θα βγει εντός 15 λεπτών.Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test, αν το τεστ είναι αρνητικό, απορρίπτονται στον κοινό κάδο απορριμμάτων.Αν είναι θετικό, απορρίπτονται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες.Τα απόβλητα των self tests δεν τοποθετούνται στους κάδους της ανακύκλωσης, ούτε απορρίπτονται στις αποχετεύσεις