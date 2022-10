Αλεξάνδρα Γκράβας: Η ελληνική φωνή του Μεξικού

Η συναυλία στην όπερα του Μεξικού Palacio de Bellas Artes, το 2013, της άνοιξε τον δρόμο για μια στενή καλλιτεχνική σχέση διαρκείας με τη μακρινή χώρα

Κλείσιμο

«Μια ανήσυχη ταξιδεύτρια είμαι, που τυχαίνει να έχει μια φωνή που της έχει ανοίξει πόρτες και δρόμους. Είμαι οι εμπειρίες μου»

Η σχέση της Αλεξάνδρας Γκράβας με το Μεξικό είναι σχεδόν μεταφυσική. Ηπου γεννήθηκε στη Γερμανία από Ελληνες γονείς μετανάστες και έχει εμφανιστεί σε πολλές και διαφορετικές χώρες του κόσμου -από τη, τοκαι τηνμέχρι τη, την, την, τον, τη, τααλλά και τις- έχει αναπτύξει μια μοναδική σχέση με το Μεξικό, όπου εμφανίζεται με sold out συναυλίες τα τελευταία δέκα χρόνια. Πολύ δημοφιλής στους κατοίκους της χώρας όπου την αποκαλούνη Αλεξάνδρα Γκράβας ηχογράφησε στην Πόλη του Μεξικού το τελευταίο της CD με τίτλο «Songbook 3 - El amor es vida», το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε ως το καλύτερο άλμπουμ του 2021 στο Μεξικό.Με αφορμή το ρεσιτάλ που θα δώσει στις 9 Οκτωβρίου στο, αλλά και στις 12 Οκτωβρίου στο περίφημο θέατρο «Απόλλων» στη Σύρο, σε ένα πολυπολιτισμικό ταξίδι με τίτλο «Horizons», όπου θα τραγουδήσει σε οκτώ γλώσσες, η Αλεξάνδρα Γκράβας μιλά στο «Gala» για τη σχέση της με τη χώρα των Μάγια. Εχοντας δίπλα της το θρυλικό στη χώρα τους κιθαριστικό ντουέτο, Los Macorinos, η διεθνούς φήμης μέτζο σοπράνο μάς βάζει στο κλίμα αυτής της μακρινής χώρας που έχει τα δικά της εξωτικά χαρακτηριστικά αλλά, τελικά, και πολλά κοινά στοιχεία με την Ελλάδα.Αλεξάνδρα Γκράβας: Το 2013 με είχε καλέσει το Ιδρυμα Ωνάση των ΗΠΑ να κάνω περιοδεία με μελοποιημένα ποιήματα του Καβάφη, όπου τραγούδησα σε έξι γλώσσες στο Μεξικό, στη Χιλή και τη Βραζιλία. Η μία από αυτές τις συναυλίες ήταν στην περίφημη όπερα του Μεξικού Palacio de Bellas Artes. Η μεγάλη επιτυχία της βραδιάς μεταφράστηκε σε καινούρια περιοδεία την επομένη χρονιά στη Νότια Αμερική και το Μεξικό. Από εκεί και μετά άνοιξε ο δρόμος μου για το Μεξικό με πολλές συναυλίες σε ετήσια βάση και με πολλές αξιόλογες καινούριες συνεργασίες.Α.Γ.: Με κάθε συναυλία και εμφάνισή μου στο Μεξικό χτίστηκε μια μοναδική σχέση με αυτή τη μαγική χώρα που για μένα σήμερα, μετά από δέκα σχεδόν χρόνια, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς αλλά και της ζωής μου. Μπορώ να πω με περηφάνια ότι το μεξικάνικο κοινό με αγκάλιασε από το πρώτο τραγούδι, από την πρώτη νότα. Κάτι μαγικό συνέβη, κάτι σαν πεπρωμένο.Α.Γ.: Απρόβλεπτα, αλλά τελικά καθόλου τυχαία πράγματα μπορούν να συμβούν στη ζωή. Μέσα στο πρώτο και πιο ισχυρό ρεύμα της καραντίνας του 2020 εγκλωβίστηκα στην Πόλη του Μεξικού, όπου είχα πάει για μια παραγωγή. Βρισκόμουν εκεί, έκλεισαν τα σύνορα της Ευρώπης και δεν ήξερα πόσο θα διαρκέσει η καραντίνα. Ετσι, πήρα την απόφαση να παραμείνω εκεί και ηχογράφησα μαζί με τους θρυλικούς κιθαρίστες της μεγάλης Τσαβέλα Βάργας (σ.σ.: διάσημη τραγουδίστρια της Λατινικής Αμερικής) το λάτιν CD μου «Songbook 3 - El amor es vida». Το CD μας βραβεύτηκε ως το καλύτερο άλμπουμ του 2021 στο Μεξικό (σ.σ.: Best Album of the Υear 2021 από τη δημοφιλή μεξικάνικη εφημερίδα «La Razόn») και μέχρι στιγμής το έχουμε παρουσιάσει σε διάφορα φεστιβάλ της χώρας, ανάμεσά τους και στο διασημότερο, το φεστιβάλ Cervantino.Α.Γ.: Πιστεύω πως το διαβατήριό μου είναι η φωνή μου. Μετά βέβαια και η διαφορετικότητά μου, λόγω καταγωγής, αλλά και το γεγονός πως μουσικά προσφέρω κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τότε στη χώρα αυτή. Είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων και τύχης. Για τον χαρακτηρισμό «μούσα» χαίρομαι πολύ και με τιμά. Ενας δημοσιογράφος με «βάφτισε» έτσι σε μια τηλεοπτική συνέντευξη και μου έμεινε.