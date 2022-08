Greece’s New Age Models: Τα νέα πρόσωπα της πασαρέλας

Κλείσιμο

Σύμφωνα με τη Wikipedia, τοως επάγγελμα καθιερώθηκε το 1853 στην Αγγλία από τον Τσαρλς Φρέντερικ Γουόρθ, τον «». Η σύζυγός του,, ήταν το μοντέλο για τα ρούχα που σχεδίαζε ο ίδιος. Ο όρος «», μάλιστα, επινοήθηκε για να περιγράψει ακριβώςΤο 2022 τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλα μοντέλα εξειδικεύονται στα μαγιό, άλλα στις καμπάνιες ομορφιάς, άλλα στην πασαρέλα και κάποιοι ίσως χρησιμοποιήσουν το μόντελινγκ ως σημείο εκκίνησης για μια καριέρα στην ψυχαγωγία. Σε κάθε περίπτωση,που απαιτεί αφοσίωση, σκληρή δουλειά, συνέπεια και δημιουργικότητα.Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος για τους αρχάριους, ειδικά σε μεγάλες αγορές όπως ηκαι τα κορυφαία πρακτορεία τείνουν να έχουν απεριόριστες επιλογές. Ως εκ τούτου, ένα όμορφο πρόσωπο και οι σωστές αναλογίες δεν αρκούν. Παράλληλα, οι μηχανές της παγκόσμιας αγοράς, μετά την κρίση της πανδημίας, ξαναπήραν μπροστά για τα καλά.με φυσική παρουσία επέτρεψε στα νέα μοντέλα να περπατήσουν στις διεθνείς πασαρέλες και να συστηθούν σε ανθρώπους του χώρου. Η χώρα μας έδωσε το δικό της στίγμα στην παγκόσμια αγορά καιΠολιτικοί μηχανικοί, επίδοξοι ηθοποιοί, αθλητές και δάσκαλοι, το νέο αίμα του ελληνικού μόντελινγκ είναι εδώ, όμορφο και ορμητικό σαν καλοκαιρινό κύμα.Ace Modelsκαι πολύ μποέμ χαρακτήρας. Ντρέπεται πολύ να του λένε ότι είναι όμορφος ακόμα και σήμερα. Δεν είναι σίγουρος αν θα γίνει κοινωνιολόγος, αλλά σίγουρα το μόντελινγκ του ταιριάζει πολύ. Ενας φίλος του τον πήγε σχεδόν με το ζόρι στο πρακτορείο μοντέλων με το οποίο εξακολουθεί να συνεργάζεται. Εκεί μέσα μαγεύτηκε, έχασε δέκα κιλά και ανακάλυψε το νόημα στη ζωή του. Ταξίδεψε στο Μιλάνο για δύο μήνες και δούλεψε με μεγάλα περιοδικά και για τον οίκο, γι’ αυτό ανυπομονεί τον Σεπτέμβριο να επιστρέψει στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας.Αλλωστε ένα μοντέλο πάντα χρειάζεται να έχει και υποκριτικές ικανότητες. Ως μοντέλο το όνειρό του είναι να κάνει πασαρέλα για τον οίκο Yohji Yamamoto, γιατί λατρεύει την ιαπωνική κουλτούρα και την «ανθρώπινη ταλαιπωρία» των κολεξιόν του σχεδιαστή. Ως ηθοποιός, από την άλλη, θέλει να ενσαρκώσει έναν σούπερ ήρωα.Το στυλ του είναι προσωπικό και δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία. Ο ίδιος θα το χαρακτήριζε αντισυμβατικό, καθώς δεν του αρέσει να μπαίνει σε νόρμες, όπως όλοι οι σταρ που σέβονται τον εαυτό τους.The Legion, όπου είχε πάει γιακαι εκπροσωπείται ήδη από τρία μεγάλα πρακτορεία μοντέλων στην Ευρώπη. Το μόντελινγκ ήταν κάτι φυσικό για εκείνη και της άρεσε από μικρή. Με ύψος 1,83 μ., πρωταθλητισμό στον στίβο στα 400 μέτρα και με τέτοια ομορφιά, το όνειρο δεν θα μπορούσε να μη γίνει πραγματικότητα. Ολα ήρθαν πολύ γρήγορα.Το εξώφυλλο στο περιοδικό «Virtus», η παγκόσμια καμπάνια Y3, τα editorials για τη σκανδιναβικήκαι η συνεργασία με τον οίκο Dior είναι μερικές μόνο από τις δουλειές που έκανε σε μόλις έναν χρόνο.και σύντομα θα ξαναφτιάξει τη βαλίτσα της για το εξωτερικό. Μάλλον θα μείνει εκεί, γιατί έχει δει από νωρίς πώς είναι ο χώρος της μόδας εκεί έξω και δεν τη φοβίζει καθόλου. Επόμενος σταθμός; Τοστο Μιλάνο. Θέλει να περπατήσει για τον οίκο, και αυτό είναι κάτι που την κάνει να δουλεύει σκληρά, γιατί πιστεύει πως σίγουρα κάποια στιγμή θα το πετύχει. Αν κάποιος ψάχνει τη real life Γιασμίν από το παραμύθι του Αλαντίν, τότε η Αλεξάνδρα είναι η πρώτη επιλογή.AgenciaΕίναι μόλις 19 ετών και πολύ γλυκιά. Το αγαπημένο της μοντέλο είναι ηκαι από μικρή χάζευε ατελείωτες ώρες στο YΜπορεί να δυσκολεύτηκε να περπατήσει με ψηλά τακούνια και στο πρώτο της σόου παραλίγο να πέσει, πείσμωσε όμως και έκτοτε δεν τα έβγαλε ποτέ από τα πόδια της., ώστε αργότερα να ασχοληθεί με το Fashion Management. Δουλεύει μόλις έναν χρόνο και είναιΑυτό ήταν και το επαγγελματικό της βάπτισμα του πυρός.Η ίδια λατρεύει τα σόου. Εχει ήδη περπατήσει για τουςενώ επιθυμεί διακαώς να συμμετάσχει και σε ένα σόου στο εξωτερικό για τη Celia Kritharioti. Σε λίγο καιρό θα φύγει για να κυνηγήσει το όνειρό της στο εξωτερικό, με την ευχή να πάει στο Παρίσι και να περπατήσει ιδανικά για τους οίκους Versace ή Chanel. Τα σχόλια που ακούει δεν την ενοχλούν και είναι προετοιμασμένη και για την αποτυχία και για την επιτυχία της. Το μότο της είναι «Fake it, until you make it». Και επειδή η ομορφιά είναι οικογενειακή υπόθεση και «μάνα είναι μόνο μία», η Κλειώ είναι κόρη της ηθοποιού Ναταλίας Δραγούμη και του αρχιτέκτονα Εντι Ρόμπερτς. Βλέπετε και εσείς τώρα την ομοιότητα;και να επικεντρωθεί στον πρωταθλητισμό στο άλμα επί κοντώ. Ηταν πάντα ένα πολύ ντροπαλό αγόρι, κάτι που δεν συνάδει με την μπρουτάλ εμφάνισή του και σε καμία περίπτωση δεν πίστευε, όσες φορές και να τον παρακινούσαν οι φίλοι του, ότι θα γίνει μοντέλο. Ο θεός της μόδας όμως είχε άλλα σχέδια και έτσι. Ετσι τον ξέρουν στο Μιλάνο και το Λονδίνο, όπου είναι πολύ γνωστός. Με αυτό το όνομα τον φώναξε και ο Ρικάρντο Τίσι για να περπατήσει στην πρώτη του πασαρέλα για τον οίκο Burberry, μαζί με την παγκόσμια καμπάνια του βρετανικού οίκου.που έκανε πρόσφατα. Το άγχος το διώχνει εύκολα από το μυαλό του, και αυτό το οφείλει στον πρωταθλητισμό. Το όνειρό του είναι να πρωταγωνιστήσει σε καμπάνια του οίκου Dior. Ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει την επιτυχία του και πάντα κρατάει στην ψυχή του τη συμβουλή της οικογένειάς του να μην ξεχνάει από πού προέρχεται. Τώρα βρίσκεται στην Κρήτη για να δει τους δικούς του και τον σκύλο του.The LegionΑπό την οικογένειά τουΟι φίλοι του τον παρότρυναν ακόμα περισσότερο και μετά από μια νύχτα με πολλά κοκτέιλ έστειλε τρεις φωτογραφίες στον booker του Δημήτρη Μακρή. Εκείνος τον πήρε κατευθείαν τηλέφωνο για να υπογράψει με το πρακτορείο του. Μετά από δύο μήνες υπέγραψε και με ένα πρακτορείο στο Παρίσι.τον επέλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες για να περπατήσει στην πασαρέλα του και ύστερα τον ξαναπροτίμησε για να πρωταγωνιστήσει στην καλοκαιρινή του καμπάνια. Το ίδιο συνέβη και με τον οίκο Versace.Ο χώρος της μόδας είναι μεγάλο σχολείο γι’ αυτόν. Λατρεύει να γνωρίζει διαφορετικούς ανθρώπους, να συνεργάζεται με καλλιτέχνες, να βλέπει νέες κουλτούρες. Φέτος περπάτησε για τον οίκο Etro και εμφανίζεται στο βίντεο της χειμερινής καμπάνιας του οίκου Balmain. Είναι ανυπόμονος και ως γνήσιος Τοξότης λατρεύει την περιπέτεια, τα ταξίδια και την Αθήνα το καλοκαίρι.Ace Models Τον τελευταίο καιρό με τον ντόρο του GNTM και την προτροπή από τον κοινωνικό του περίγυρο αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα στο. Ενας τραυματισμός τον καθυστέρησε, αλλά εκείνος επέστρεψε δυναμικά και ξεκίνησε με all day shootings, περιοδικά και συνεργασία με την Η&Μ. Καθόλου άσχημα για τον 21χρονο νεαρό ο οποίος βρίσκεται στο τέταρτο έτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου και όπως παραδέχεται «κάνω το ψώνιο μου». Λατρεύει την ιππασία και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει κατακτήσει σε αγώνες την πρώτη θέση με το άλογό του, τον Σπίντι.Είναι ταγμένος σε ό,τι κάνει, θέλει απλώς να περνάει καλά σε αυτή τη δουλειά και γι’ αυτό πιστεύει ότι ο επαγγελματισμός είναι το μεγάλο ατού του. Επιθυμεί να δοκιμάσει πολλά πράγματα ακόμη, αλλά έχει αδυναμία στις φωτογραφήσεις και τις επιδείξεις υψηλής ραπτικής. Η αθώα του όψη, τα διαπεραστικά γαλάζια μάτια του και οι μεγάλες μπούκλες του συνθέτουν ένα ακαταμάχητο παρουσιαστικό. Μήπως μιλάμε για τον Τιμοτέ Σαλαμέ του ελληνικού μόντελινγκ;Ace ModelsΟχι από κάποιο μεσαιωνικό παραμύθι, αλλά από την. Εχει πάρει τα χρώματα του πατέρα της, αλλά μοιάζει στη μητέρα της, όπως των παλιών Σφακιανών. Τελειόφοιτη της Παιδαγωγικής Προσχολικής Ηλικίας, πήρε τη βαλίτσα της, τη φόρτωσε με όνειρα και τσαγανό και ανέβηκε στην πρωτεύουσα. Είχε έρθει η ώρα να πραγματοποιήσει το όνειρό της: να γίνει μοντέλο.Το χαμόγελό της είναι αληθινό και φωτεινό. Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από την παγκόσμια καμπάνια της Sensodyne που πρόσφατα την έκλεισε ως κεντρικό πρόσωπο.. Κάθε χρονιά δημιουργεί ένα mood board πάνω από το γραφείο της τοποθετώντας σ' αυτό τα μεγαλύτερά της όνειρα και κάθε μέρα προσεύχεται να τα κατακτήσει.Η Ελευθερία πιστεύει πολύ στην ενέργεια του ατόμου κι εμείς σίγουρα πιστεύουμε πολύ στη δική της.Styling: Λίζη Παπάζογλου. Make up-Hair: Ελισάβετ Δερέ. Βοηθός styling: Ελένη Εξάρχου. Βοηθοί φωτογράφου: Αγγελος Ραπολάρι, Θοδωρής Χανιώτης.Total looks, Pull & Bear. Total looks κεντρικής φωτογραφίας, Bershka.