Ο Doctor Strange σώζει τον κόσμο (και το σινεμά)

Το νέο «Doctor Strange» έχει πετύχει ήδη την 11η καλύτερη εισπρακτική επίδοση όλων των εποχών

Με τη σύζυγό του Σόφι Χάντερ στο Met Gala (2019)

(Πάνω) Με την επίσης ηθοποιό μητέρα του Γουάντα Βένθαμ (Κάτω) Ο αυτοσαρκασμός δεν κρύβεται: εδώ, με την οσκαρούχα και στο παρελθόν συμπρωταγωνίστριά του Τζούντι Ντεντς

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τίποτα δεν μπορεί να έχει μπροστά του τον επιθετικό προσδιορισμό «συνηθισμένο» όταν αφορά τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς . Ούτε η εμφάνισή του, ούτε η ομορφιά του, ούτε οι δηλώσεις και οι συνεντεύξεις του, ούτε οι ρόλοι του, ούτε ο τρόπος που έχει επιλέξει να πορεύεται στην επαγγελματική διαδρομή του, εκμηδενίζοντας, για παράδειγμα, την αυτονόητη απόσταση ανάμεσα στο « The Power of the Dog » της Τζέιν Κάμπιον και το υπερηρωικό sequel του « Doctor Strange ». Από την άλλη δεν υπάρχει και τίποτα από την ιδιωτική ζωή ή την καριέρα του που θα μπορούσε να αναχθεί στη σφαίρα του εξεζητημένου. Ο 45χρονος ηθοποιός είναι απενοχοποιημένα ο εαυτός του. Και αυτό δεν έχει να κάνει με περίσσεια ναρκισσισμού ή υπερβολικό απόθεμα αυτοπεποίθησης. Αλλά με την πολύ προσωπική κοσμοθεωρία του, της οποίας ο ίδιος φροντίζει να είναι ταυτόχρονα δάσκαλος αλλά και μαθητής.Στα τέλη Μαρτίου ο Κάμπερμπατς, που ο περισσότερος κόσμος γνώρισε και είχε την ευτυχία να αναγνωρίσει το υποκριτικό ταλέντο του μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Sherlock» του BBC, τον περασμένο Μάρτιο βρέθηκε για δεύτερη φορά στο Dolby Theater, υποψήφιος για το Oσκαρ Α’ Ρόλου για την ερμηνεία του στο «The Power of the Dog». Διπλασίασε τις οσκαρικές ήττες του, αφού η Αμερικανική Ακαδημία επέλεξε να επιβραβεύσει τον Γουίλ Σμιθ για τη «». Oμως αυτό δεν ήταν πρόβλημα για τον Κάμπερμπατς.Iσα-ίσα που του έδωσε τροφή στο πρόσφατο «», του οποίου ηγήθηκε για δεύτερη φορά, να αυτοσαρκαστεί. Μάλιστα, εφόσον το επεισόδιο προβλήθηκε στη Γιορτή της Μητέρας, ο Κάμπερμπατς άδραξε την ευκαιρία για μία εύφημη μνεία στην ηθοποιό μητέρα του Γουάντα Βένθαμ, η οποία δεν τον παρακολουθούσε διά ζώσης στο στούντιο, διότι, όπως ο ίδιος είπε, έκανε διακοπές σε κάποια παραλία της Ελλάδας. Ευκαιρίας δοθείσης, ο υπουργός Τουρισμού απηύθυνε μέσω Twitter πρόσκληση στον Βρετανό ηθοποιό να επισκεφτεί κι αυτός τη χώρα μας. Ο Μπένετικτ, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχει ανταποκριθεί. Εύλογα, βέβαια, αφού το πρόγραμμά του είναι πυκνό σε υποχρεώσεις και μάλλον βεβαρυμένο.Αν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου ο ηθοποιός ήταν απασχολημένος με τις υποχρεώσεις του από τα BAFTA ως τα Οσκαρ, δύο μήνες μετά τρέχει και δεν φτάνει, αυτή τη φορά φορώντας τη στολή του «Doctor Strange». Το sequel της ταινίας της Marvel όχι απλώς κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, αλλά κυρίως έκανε τους θεατές να επιστρέψουν στο σινεμά. Στο αμερικανικό box office σημείωσε ρεκόρ εισιτηρίων με το που βγήκε στα σινεμά, ενώ στην Ελλάδα οι ημέρες ή μάλλον οι νύχτες στις αίθουσες προβολής θυμίζουν τον προπανδημικό κόσμο. Οι αριθμοί είναι σε κάθε περίπτωση αποκαλυπτικοί, αφού στο πρώτο Σαββατοκύριακό του το «Doctor Strange in the Μultiverse of Μadness» έφτασε σε εισπράξεις τα 185 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ, πετυχαίνοντας την 11η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.Καθόλου άσχημα για έναν πρωταγωνιστή με κλασική εκπαίδευση που κατάλαβε μάλλον αργά ότι ήθελε να ιχνηλατήσει στα βήματα των γονιών του και να γίνει ηθοποιός και μπορεί να ελίσσεται μεταξύ καλλιτεχνικού και εμπορικού σινεμά. Και μάλιστα χωρίς να σκύβει το κεφάλι σε εκείνους που του δίνουν μεροκάματο. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ομολόγησε πως θέλει να ρωτήσει τον Τεντ Σαράντος, δηλαδή τον άνθρωπο που τρέχει το Netflix, γιατί η αμερικανική πλατφόρμα αποφάσισε να προβάλει μόλις λίγες εβδομάδες και σε επιλεγμένες αίθουσες το «Power of the Dog» και έσπευσε κατόπιν να κυκλοφορήσει την ταινία στον online κατάλογό της. «Οταν είσαι στην κοιλιά του τέρατος, πρέπει να το πολεμάς από μέσα», είπε.Θα πίστευε κανείς ότι ο Κάμπερμπατς γαλουχήθηκε και ενηλικιώθηκε μέσα στο θέατρο λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας των γονιών του. Η αλήθεια είναι ότι οτου Τίμοθι Κάμπερμπατς και της Γουάντα Βένθαμ μεγάλωσε εσώκλειστος σε βρετανικά σχολεία αρρένων - εκεί όπου, όπως έχει πει, είχε την ευκαιρία να πειραματιστεί, όπως τα περισσότερα αγόρια της ηλικίας του, με άλλα αγόρια. Βεβαίως, το θέατρο υπήρχε και εκεί και ο Κάμπερμπατς δήλωνε πάντα «παρών» για να ερμηνεύσει οποιονδήποτε ρόλο - είτε αντρικό είτε γυναικείο. Την πρώτη ερμηνεία του την έδωσε ως Τιτάνια στο «Ονειρο Καλοκαιρινής Νύχτας του Σαίξπηρ». Οπου είχε αναλάβει την παράσταση είχε μείνει έκθαμβος από το ταλέντο του. Ηταν ο πιο χαρισματικός υποκριτικά μαθητής που είχε συναντήσει ποτέ. Ωστόσο οι γονείς του εναντιώθηκαν στην απόφαση του γιου τους να ακολουθήσει την καριέρα του ηθοποιού, να επιλέξει δηλαδή μια όχι εύκολη και στρωμένη ζωή. Αλλά ο ίδιος ήταν αποφασισμένος. Αφού έφυγε για ένα χρόνο για το Νταρτζίλινγκ της Ινδίας όπου δίδαξε αγγλικά σε βουδιστικό μοναστήρι, επέστρεψε αποφασισμένος να κάνει εκείνο που ο 82χρονος σήμερα πατέρας και η 86χρονη μητέρα του θεωρούσαν απονενοημένο.Λογικά σήμερα οικτίρουν τους παλιούς εαυτούς τους, βλέποντας τον γιο τους να έχει διανύσει μια σπουδαία διαδρομή στο αγγλικό θέατρο -το 2011 μάλιστα τιμήθηκε με το βραβείο-, να έχει λάβει τίτλο τιμής από τη βασίλισσα Ελισάβετ στην επέτειο των 89ων γενεθλίων της το 2015, να απολαμβάνει οικουμενική αναγνωρισιμότητα και κυρίως να απολαμβάνει τον σεβασμό από τους ομότεχνούς του στη βιομηχανία του θεάματος. Ο Κάμπερμπατς λέει πως επανεκτίμησε τη ζωή του, όταν το 2005 απήχθη στη διάρκεια ταξιδιού του με φίλους στη Νότια Αφρική και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να καταλάβει το γιατί και το πώς. Ηταν η φαεινή στιγμή που αντιλήφθηκε το πεπερασμένο της ύπαρξής του. Και όχι, δεν ζει την κάθε μέρα του σαν να είναι η τελευταία, αλλά εκτιμώντας τη σαν ένα δώρο, χωρίς να θεωρεί τίποτα δεδομένο.Παρότι περιζήτητος και μολονότι απολαμβάνει χρόνια τώρα τοτεμικές τιμές από τον Τύπο, δεν ξιπάζεται, ούτε αντιμετωπίζει τη δουλειά του με όρους one night stand. Αντιθέτως, παραμένει ένας ταπεινός εργάτης της υποκριτικής. Σοβαρός και όχι σοβαροφανής, γνήσια αστείος και ούτε κατά διάνοια γελοίος, ακαταμάχητος στις μιμήσεις συναδέλφων του -από τον αείμνηστο Σον Κόνερι μέχρι τον συμπατριώτη του Τομ Χίντλεστον- και ταπεινός στον πυρήνα του. Οπως αφηγείται σε κάποιες από τις συνεντεύξεις του, εξακολουθεί να νιώθει δέος όταν συναντά συναδέλφους του σε γυρίσματα. Το ένιωσε, για παράδειγμα, με τον Γκάρι Ολντμαν. Αλλωστε ο Κάμπερμπατς, αν και από τα γεννοφάσκια του απολάμβανε κοινωνική αίγλη και οικογενειακό στάτους χάρη στους διπλωμάτες παππούδες του, ποτέ δεν πίστεψε ότι η ζωή τού χρωστούσε. Δεν τολμούσε καν να σκεφτεί πως κάποια μέρα θα ήταν ένας από τους πλέον περιζήτητους πρωταγωνιστές στη μεγάλη και στη μικρή οθόνη. Το πίστεψαν όμως οι άλλοι. Και, απ’ ό,τι φαίνεται, όσο περνάει ο καιρός, θα σμιλεύει ακόμα περισσότερο την πίστη τους με τις εκπληκτικές ερμηνείες του.Χορτοφάγος, λάτρης του διαλογισμού, της γιόγκα και των ταξιδιωτικών περιπλανήσεων, ο Κάμπερμπατς το 2015 παντρεύτηκε την παιδική φίλη του και σκηνοθέτρια όπερας Σόφι Χάντερ, με την οποία έχουν αποκτήσει τρεις γιους. Η αναγγελία του γάμου τους δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού από τους βρετανικούς «Times». Αν μιλάμε για κομψότητα, ο 45χρονος ηθοποιός είναι η επιτομή της. Εξω του, μα κυρίως μέσα του.photo credits: Getty Images