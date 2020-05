Από το κόκκινο χαλί του Met Gala μέχρι την... παρέλασή τους με τα εσώρουχα του εντυπωσιακού στρατού της Victoria’s Secret, οι δύο φίλες ξέρουν να κερδίζουν τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές αναλογίες και το απαράμιλλο στυλ τους

Μετά τη χρυσή δεκαετία του 90 για το, τότε που η big six, με τιςκαι, σάρωνε σε πασαρέλες, εξώφυλλα, διαφημιστικές καμπάνιες και απασχολούσε εκτενώς τον Τύπο με την προσωπική της ζωή, πέρασαν δύο δεκαετίες για να ξαναδούμε σούπερ μόντελ με attitude σταρ.και ημαζί με τιςκαιανήκουν στην αφρόκρεμα του μόντελινγκ αυτή τη στιγμή, προέρχονται από πλούσιες οικογένειες, απασχολούν με την προσωπική τους ζωή, αλλά υπολείπονται τόσο σε star quality όσο και σε καπρίτσια που γίνονται πρωτοσέλιδα. Είναι άοκνες εργάτριες του χώρου της μόδας, απέχουν από καταχρήσεις (ή αυτή την εικόνα έχουν δημιουργήσει), δεν υποπίπτουν σε αλλεπάλληλα ξενύχτια και η συντηρητική πλευρά τους μοιάζει να επισκιάζει την εικόνα του party girl που επικρατούσε μέχρι τώρα.Προτού καν κλείσει τα 25 της χρόνια, η πανέμορφη Τζίτζι Χαντίντ είναι 5 μηνών έγκυος από τον αγαπημένο της, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction,, με τον οποίο τα on-off της 5χρονης σχέσης τους συναγωνίζονται τα ατελείωτα επεισόδια σαπουνόπερας.Το ζευγάρι περνά το διάστημα της καραντίνας απομονωμένο στη φάρμα της οικογένειας Χαντίντ στην Πενσιλβάνια και η εγκυμοσύνη κρατήθηκε μυστική μέχρι την ημέρα γενεθλίων της Τζίτζι, τότε που το TMZ διέρρευσε την είδηση και στη συνέχεια τόσο η μητέρα τηςόσο και η ίδια το επιβεβαίωσαν.Με ύψος 1,79 μ., υπέροχα γκριζογάλανα μάτια και περιουσία που ξεπερνά τα 29 εκατ. δολάρια, η-Τζίτζι-έχει την εικόνα ενός ηλιόλουστου κοριτσιού της. Ξεκίνησε την πορεία της στον χώρο του μόντελινγκ σε ηλικία μόλις 2 ετών όταν πόζαρε για την παιδική σειρά της Guess και μεγαλώνοντας άνοιξαν εύκολα οι πόρτες του μόντελιγκ.Είναι δεινή μαγείρισσα, λατρεύει τα χάμπουργκερ, έχει εμφανιστεί στο «Master Chef», είναι κολλητή με τα αδέλφια της, ενώ στενές της φίλες είναι η Κένταλ Τζένερ, η, αλλά και η Χάιλι Μπίμπερ.Aυτή τη στιγμή θεωρείται από τα πλουσιότερα μοντέλα του χώρου, ενώ έχει πίσω της και μεγάλη οικογενειακή περιουσία. Πατέρας της είναι ο Παλαιστίνιος κτηματομεσίτηςκαι μητέρα της το μοντέλο και πρωταγωνίστρια στο ριάλιτι «Real Housewives of Beverly Hills», η Ολλανδή, η οποία μετά το διαζύγιο από τον πατέρα της Τζίτζι έμεινε με την έπαυλη των 6 εκατ. δολαρίων στοκαι πολλά αυτοκίνητα και ακίνητα στην κατοχή της.Το 2014 η Τζίτζι μπήκε στη λίστα με τα 50 κορυφαία μοντέλα του κόσμου, το 2016 ψηφίστηκε Μοντέλο της Χρονιάς από το βρετανικό Συμβούλιο Μόδας, ενώ την ίδια χρονιά κατατάχθηκε στον αισθησιακό στρατό της. Εκτοτε μετρά περισσότερα από 100 εξώφυλλα (μόνο 35 έχει κάνει για τη «Vogue»), έχει γίνει το πρόσωπο μεγάλων οίκων μόδας, υπέγραψε τη δική της σειρά ρούχων με τον οίκο Tommy Hilfiger, ενώ στην προσωπική της ζωή δεν επιχείρησε πολλές ακροβασίες καθώς αναζητούσε μια σταθερή συντροφική σχέση.Από το 2013 έως το 2015 είχε σχέση με τον τραγουδιστή-μάλιστα εμφανίστηκε στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού του «Surfboard»- και παραμένοντας στο μουσικό προσκήνιο, τον Νοέμβριο του 2015 ξεκίνησε τη σχέση της με τον τραγουδιστή Ζέιν Μάλικ. Μετά από τρία χρόνια ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, δύο μήνες αργότερα επανασυνδέθηκαν για να ξαναχωρίσουν τον Δεκέμβριο του 2018, ανακοινώνοντάς το μάλιστα ο καθένας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram και μιλώντας φυσικά με τα καλύτερα λόγια ο ένας για στον άλλον.Η Τζίτζι για ένα διάστημα δύο μηνών άρχισε να κυκλοφορεί με τον νικητή του ριάλιτι «Ο εργένης», τον ηθοποιό, μέχρι που ο Δεκέμβριος του 2019 τη βρήκε στην αγκαλιά του καρμικού της έρωτα, του Ζέιν Μάλικ.Ο 26χρονος τραγουδιστής, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «Evening Standard», αποκάλυψε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του απεχθάνονται να βρίσκονται στο στόχαστρο των φωτογράφων και ότι ο δεσμός τους δεν στηρίζεται στη δημοσιότητα αλλά στα αμοιβαία και ειλικρινή αισθήματά τους. «Προσπαθώ να έχω μια φυσιολογική ζωή με την κοπέλα μου και ειλικρινά δεν μου αρέσει όταν οι προσωπικές μας στιγμές δημοσιοποιούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι δυο τους αποτελούν ένα «δυνατό» ζευγάρι, λόγω της φήμης τους, απάντησε: «Είμαι με την Τζίτζι επειδή μου αρέσει και ελπίζω ότι κι εκείνη είναι μαζί μου για τον ίδιο λόγο».«Η Τζίτζι κράτησε το μυστικό μέσα στην οικογένεια και τους φίλους της για λίγο καθώς ήταν στην αρχή της εγκυμοσύνης της. Το ζευγάρι και οι οικογένειές τους είναι πολύ χαρούμενοι», δηλώνει φίλος τους, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι παρότι η εγκυμοσύνη του διάσημου μοντέλου ήταν εμφανής όταν περπάτησε στην πασαρέλα της, κανείς δεν υποψιάστηκε το παραμικρό στη θέα της αρκετά φουσκωμένης κοιλιάς της.«Προφανώς θα ήθελα να το ανακοινώσω με τους δικούς μου όρους, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες για τις ευχές και τη στήριξη του κόσμου», είπε η ίδια μιλώντας μέσω Skype στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον.Σε αντίθεση με την Τζίτζι, η φίλη τηςβρίσκεται ακόμη σε φάση αναζήτησης του ιδανικού συντρόφου. Το 25χρονο μοντέλο κλείνει το ένα συμβόλαιο μετά το άλλο και η περιουσία της αγγίζει τα 18 εκατ. δολάρια. Σε σχέση με τις αδελφές της, Κλόε, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και τηνθεωρείται πιο εσωστρεφής - ήταν μάλιστα αυτή που πολλές φορές αντιδρούσε όταν ήταν μικρή στο ριάλιτι «Keeping up with the Κardashians».Tη στενοχώρια για τον χωρισμό των γονιών τηςκαιτη διαδέχτηκε το απόλυτο σοκ όταν έπρεπε να αποδεχτεί ότι ο πατέρας της αποφάσισε να ακολουθήσει τη φύση του και να γίνει γυναίκα. Ωστόσο ήρθε πιο γρήγορα κοντά στηναπ' ό,τι η αδελφή της Κάιλι, με την οποία είχαν ανταγωνισμό από μικρές. Η Κιμ Καρντάσιαν την έσπρωξε στο μόντελινγκ, καθώς η κακομαθημένη 15χρονη τότε Κένταλ βαριόταν τις ατελείωτες πρόβες για να μάθει να περπατά σωστά στην πασαρέλα και προτιμούσε τις φωτογραφήσεις.Με προβλήματα ακμής και έναν διαρκή αγώνα για ανάκτηση της αυτοπεποίθησής της, η Κένταλ σιγά-σιγά έδειχνε να πατά γερά στα πόδια της, κατακτώντας πασαρέλες, εξώφυλλα και κυριαρχώντας σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ εμφανιζόταν με όλο και μεγαλύτερη άνεση στο οικογενειακό ριάλιτι. Με ύψος 1,79 μ. και βάρος 59 κιλά, διαθέτει μοναδικές αναλογίες και δίμετρα πόδια που την οδήγησαν γρήγορα στη στρατιά της Victoria’s Secret, ενώ δεν διστάζει να ποστάρει φωτογραφίες της με μικροσκοπικά μαγιό που βουλιάζουν σε like και εγκωμιαστικά σχόλια το Instagram. Μένει μόνη της σε μια εντυπωσιακή έπαυλη, λατρεύει τα άλογα και τα vintage αυτοκίνητα από τα οποία έχει τη δική της εντυπωσιακή συλλογή στο γκαράζ της.Η πιο όμορφη της οικογένειας και με απόλυτα φυσικά κάλλη είναι αυτή τη στιγμή το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο, παρόλο που πολλές φορές η σύγκριση με τις αδελφές της την έκανε να νιώθει άβολα. Μιλώντας στην «Telegraph» ανέφερε: «Οι αδελφές μου έχουν περισσότερες καμπύλες από μένα, έχουν στήθος ενώ εγώ δεν έχω. Καθώς μεγάλωνα γινόμουν ένα αδύνατο κορίτσι. Εβλεπα τις αδελφές μου και σκεφτόμουν: “Ωχ, όχι, πρέπει να είμαι σέξι σαν αυτές;”. Δεν είμαι λοιπόν σαν αυτές. Μου αρέσει πλέον που έχω ένα διαφορετικό vibe». Κατά καιρούς έχει χρειαστεί να διαψεύσει τις φήμες ότι είναι ομοφυλόφιλη: «Νομίζω ότι αυτό λέγεται γιατί δεν είμαι όπως οι αδελφές μου, που φωτογραφίζονται και λένε: “Είμαι εδώ με το αγόρι μου”.Δεν νομίζω ότι έχω κάποιο αμφιφυλόφιλο ή ομοφυλόφιλο στοιχείο στο σώμα μου, αλλά δεν ξέρω. Ποιος ξέρει; Είμαι ανοιχτή στην εμπειρία - όχι εναντίον της. Επίσης, ξέρω ότι έχω μια… ανδρική ενέργεια, μια σκληρή ενέργεια. Κινούμαι διαφορετικά. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δεν είμαι γκέι.».Στις σχέσεις της μοιάζει να μην μπορεί να κατασταλάξει ακόμη καθώς έχει κινηθεί αρχικά στον μουσικό χώρο, σε αυτόν της αυτοκίνησης στη συνέχεια, ενώ τα τελευταία χρόνια εστιάζει στο. H πιο προβεβλημένη σχέση της ήταν αυτή με τον τραγουδιστή, που κράτησε σχεδόν 2,5 χρόνια, ενώ ακολούθησε και ένα ειδύλλιο με το αστέρι της Formula1. Η ίδια επιμένει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δηλώνοντας ότι σε αυτό το θέμα διαφοροποιείται από τις αδελφές της:«Δεν θέλω να ασχολούνται μαζί μου. Η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο εμένα». Παρ’ όλα αυτά, κάποιες βραχύβιες σχέσεις της με άσους του ΝΒΑ, όπως οικαιτη «στοχοποίησαν», με αποτέλεσμα η πρόσφατη έξοδός της με τον, τον εκατομμυριούχο μπασκετμπολίστα των Φίνιξ Σανς, να οδηγήσει σε εκατοντάδες ειρωνικά σχόλια στο Διαδίκτυο.«Τι γίνεται, οι παίκτες του ΝΒΑ πασάρουν ο ένας στον άλλον την Κένταλ Τζένερ;», ανέφερε στο ΤikTok χρήστης, με αποτέλεσμα η απάντηση της Κένταλ να έρθει άμεσα και άκρως αποστομωτικά δικαιώνοντας το αυτοδιάθετο του κάθε ανθρώπου στην όποια σεξουαλική επιλογή: «Κάνουν λες και δεν έχω τον απόλυτο έλεγχο για το πού το δίνω», έγραψε στο Twitter, ενώ η αδελφή της Κάιλι επικρότησε λέγοντας: «Η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσε να υπάρξει»