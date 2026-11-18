Προσωπικός Βοηθός: Μόνιμο πρόγραμμα με 150 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι και οι αιτήσεις
Προσωπικός Βοηθός: Μόνιμο πρόγραμμα με 150 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι και οι αιτήσεις
Μόνιμο πρόγραμμα γίνεται ο Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ — Νέες αιτήσεις έως 12 Ιανουαρίου 2027, εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ και δυνατότητα συνέχισης για τους ήδη συμμετέχοντες χωρίς νέα αξιολόγηση
Ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, καθιερώθηκε ο Προσωπικός Βοηθός με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ για την πρώτη τριετία, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Το πρόγραμμα δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να επιλέγουν τον άνθρωπο που θα τα υποστηρίζει στην προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική τους ζωή, ενισχύοντας την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους.
Οι νέοι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, μετά τη σχετική παράταση που δόθηκε.
Παράλληλα, οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος που δεν έχουν υποβάλει ακόμη δήλωση συναίνεσης παραμονής στο πρόγραμμα μπορούν να την υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Οι νέοι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, μετά τη σχετική παράταση που δόθηκε.
Παράλληλα, οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος που δεν έχουν υποβάλει ακόμη δήλωση συναίνεσης παραμονής στο πρόγραμμα μπορούν να την υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα