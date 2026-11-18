Ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, καθιερώθηκε ο Προσωπικός Βοηθός με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ για την πρώτη τριετία, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Το πρόγραμμα δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να επιλέγουν τον άνθρωπο που θα τα υποστηρίζει στην προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική τους ζωή, ενισχύοντας την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους.Οι νέοι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, μετά τη σχετική παράταση που δόθηκε.Παράλληλα, οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος που δεν έχουν υποβάλει ακόμη δήλωση συναίνεσης παραμονής στο πρόγραμμα μπορούν να την υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.