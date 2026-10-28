Architizer: Τα 30 κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ελλάδα

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Το Architizer είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς πλατφόρμες αρχιτεκτονικής. Ιδρύθηκε το 2009 στη Νέα Υόρκη από τον αρχιτέκτονα Marc Kushner, ο οποίος εξακολουθεί να ασκεί το επάγγελμα. Ξεκίνησε ως ψηφιακή κοινότητα όπου τα γραφεία δημοσιεύουν τα έργα τους και γρήγορα απέκτησε το προσωνύμιο «Facebook των αρχιτεκτόνων». Το 2013 η πλατφόρμα εγκαινίασε τα A+Awards, σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα βραβείων αρχιτεκτονικής στον κόσμο. Ο 14ος κύκλος ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2026. Κρίνουν εκατοντάδες μέλη επιτροπής από την αρχιτεκτονική, την Tέχνη, την τεχνολογία και το real estate, ενώ παράλληλα ψηφίζει και το κοινό. Οι νικητές δημοσιεύονται κάθε χρόνο σε τόμο του έγκριτου εκδοτικού οίκου Phaidon.Σύμφωνα με το ίδιο το Architizer, η βάση δεδομένων του περιλαμβάνει πάνω από 30.000 γραφεία και 130.000 έργα. Η πλατφόρμα τροφοδοτεί τους καταλόγους γραφείων αρκετών παραρτημάτων του American Institute of Architects, ανάμεσά τους και του AIA New York. Το Architizer είναι εμπορική επιχείρηση, η συμμετοχή στα βραβεία έχει κόστος και οι κατηγορίες είναι πολλές. Θεωρείται ένα σοβαρό εργαλείο διεθνούς προβολής, όχι ισάξιο με θεσμικά βραβεία όπως το Mies van der Rohe ή το RIBA.Η ελληνική αρχιτεκτονική μέσα από το βλέμμα του ArchitizerΤο άρθρο της διεθνούς πλατφόρμας αρχιτεκτονικής ξεκινά με μια καθαρή θέση: η ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής, γράφουν οι συντάκτες του, δεν μπορεί να μελετηθεί χωρίς τον θεμέλιο λίθο της Ελλάδας. Οι κλασικοί ρυθμοί, η κλίμακα και ο χειρισμός της γραμμής και του φωτός επηρέασαν, κατά το άρθρο, αρχιτέκτονες από τον Βιτρούβιο έως τους σημερινούς σχεδιαστές. Το κείμενο περιγράφει στη συνέχεια την οθωμανική επίδραση μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ακολουθεί η άφιξη του μοντερνισμού υπό την επιρροή του Le Corbusier, πάντα με μια συντηρητικότητα που το Architizer αποδίδει στην οικονομική αστάθεια της χώρας. Ως το πιο ρομαντικοποιημένο προϊόν του 20ού αιώνα αναφέρεται η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, το ασβεστωμένο λευκό σπίτι δίπλα στη θάλασσα.Για το σήμερα, το Architizer βλέπει ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο καινοτόμο και ποικίλο, δεμένο με την οικονομική και πολιτιστική ατζέντα της χώρας, και φέρνει ως παράδειγμα την ελληνική τυπολογία του «υπόσκαφου». Οι Έλληνες αρχιτέκτονες, σημειώνει, δουλεύουν με περίπλοκους προϋπολογισμούς και βαρύ ιστορικό φορτίο, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει από το να πειραματίζονται συνεχώς με τη μορφή, την κλίμακα και το υλικό.Πώς προκύπτει η κατάταξηΗ λίστα δεν βασίζεται σε υποκειμενική επιλογή αλλά σε πέντε μετρήσιμους δείκτες από τη βάση δεδομένων του Architizer, οι οποίοι λαμβάνονται με σειρά προτεραιότητας. Όταν δύο γραφεία ισοβαθμούν σε έναν δείκτη, κρίνει ο επόμενος.-Βραβεία A+Awards (2013–2026). Το βαρύτερο κριτήριο. Μετράει κάθε νίκη, είτε από την κριτική επιτροπή είτε από την ψηφοφορία του κοινού.-Υποψηφιότητες A+Awards (2013–2026). Οι θέσεις φιναλίστ στο ίδιο πρόγραμμα βραβείων.-Project of the Day (2009–2026). Έργα που επιλέγει η συντακτική ομάδα ως έργο της ημέρας. Επιλέγονται επτά την εβδομάδα και προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο εβδομαδιαίο newsletter της πλατφόρμας.-Featured Project (2009–2026). Μια δεύτερη βαθμίδα συντακτικής επιλογής, με 31 έργα την εβδομάδα.–Συνολικός αριθμός έργων στην πλατφόρμα (2009–2026). Ο όγκος της δουλειάς που έχει δημοσιεύσει κάθε γραφείο.