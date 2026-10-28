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Εντοπίστηκαν 31 παράνομοι μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
Εντοπίστηκαν 31 παράνομοι μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
Περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο έπλεε κοντά στην περιοχή
Τριάντα ένα παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν εντοπίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή περίπου 48 ναυτικά μίλια νότιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο έπλεε κοντά στην περιοχή. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο έπλεε κοντά στην περιοχή. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
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